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Глас народа | В Пензе мать школьника пожаловалась на нескончаемый сбор денег

04.08.2019|15:14
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Чем ближе 1 Сентября, тем чаще всплывает тема поборов в школах. На этот раз в редакцию портала «ПензаИнформ» написала мама первоклассника из областного центра, которая утверждает, что они якобы имеют место в школе № 68.

Женщина пожелала остаться анонимом и не уточнила, добровольными ли являются перечисленные ею взносы.

«Здравствуйте, я с очень интересной темой школы и поборов. Идем в 68 школу, первый класс, столкнулись с нескончаемыми сборами денег. Сделали ремонт в классе за свой счет, хотя сдаем на капремонт школы в фонд Вектора немалую сумму. Как оказалось, это полбеды, собирают с каждого ученика на цветы по 500 р., а кто приходит со своим букетом, все равно должен сдать деньги на цветы в размере 200 р. (очень непонятная логика). В фонд класса на ПОЛГОДА 1 000 р. - огромная сумма, как говорят, на нужды класса. Как я знаю, в других школах выдают мыло, туалетную бумагу и даже бумажные полотенца, отсюда вопрос: на что эта сумма? Не хватило парты и стульев в классе, на что тоже были собраны деньги с родителей, хотя это должна была предоставить школа. Кто-то сталкивался с такими же проблемами или это все в порядке вещей?» - недоумевает родительница.

Пензячка надеется, что ее обращение увидят в управлении образования.

22 июля на планерке в правительстве губернатор Иван Белозерцев запретил собирать с родителей деньги на школьные нужды. По его словам, особенно такое распространено в Пензе. «В районах это редкий случай, а в городе - болезнь», - отметил глава региона.

Он подчеркнул: одно дело, когда кто-то из мам или пап - бизнесмены, которые сами готовы помочь, но совершенно другое - требовать от каждого сдать по тысяче или пятьсот рублей.

В июле кузнечанка обвинила детский сад в Южном микрорайоне в регулярных поборах с родителей. Якобы там просят покупать мыло, полотенца, туалетную бумагу, канцтовары, игрушки, комплекты постельного белья, средства для ремонта и благоустройства.

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