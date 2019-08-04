04.08.2019 | 11:52

«Игра называется - объехай все люки!»: пензенский водитель метко отразил в снятом видеоролике чувства других автолюбителей, которым приходится ездить по улице Володарского.

«Реальный квест в Пензе на ул. Володарского, на настоящей машине необходимо объехать настоящие люки», - подписал автор видео, где пометил каждый люк, от которого пришлось увернуться, и наложил подходящую музыку.

Многие пензенцы оценили задумку горожанина. «Там че, база черепашек ниндзя?», «Водила красава! Первый уровень прошел! Мне чем-то напоминает компьютерную игру», «Квест: собери все люки и получишь бонус - +0,7% к ушатанности подвески», «Автор красава, ловко преодолевает люки, ждем продолжения, как перепрыгивает бордюры», «Надо подсказать сотрудникам ГИБДД, чтобы экзамен на права там принимали: поднялся без происшествий и пробитых колес - значит, сдал», - написали они.

Другие водители не увидели в видео ничего забавного. «Верхний слой асфальта положат, и будет ровненько. Что тут такого?», «Дорогу срезали, будут ложить новую. Вот и люки на виду, а то никогда не ездили там и не знали, что там люки», «Да что обнылись-то уже с этими люками и бордюрами? Как ни пост, так одно нытье и сопли... Видно же, идет ремонт дороги, эти люки куда деть? Если они там были всегда, есть и будут. Объехать никак или лишний раз рулем покрутить гордость не позволяет? Положат новый асфальт, будет все гладко и ровно, а пока есть как есть», - вступились пензенцы за дорожников.

Правда, им в ответ привели контраргумент: «Ремонт дороги будет в сентябре, а содрали асфальт уже сейчас... И положат там они его, не смогут нормально спрятать люки, чтоб они не мешали водителям».

По официальным данным, на Володарского сейчас идет ремонт колодцев и подготовка к укладке верхнего слоя асфальта.

Видео Александра Дубровина, vk.com/penza_live.