04.08.2019 | 13:13

Житель Пензы пророчит родному городу геростратову славу (позорную славу. - Прим. ред.). Причиной тому, по его мнению, станет рекламный щит перед Бауманским путепроводом.

О том, что его беспокоит, мужчина написал в рубрику «Глас народа» на портале «ПензаИнформ».

«Перед Бауманским путепроводом рядом с поликлиникой стоит рекламный щит с рекламой дизайна. Знаете, кто изображен на щите? Виталий Калоев, семья которого погибла в авиакатастрофе над Боденским озером в 2002 году. Вопрос к рекламщикам: им не дает покоя «Геростратова слава», хочется, чтобы Пенза постоянно гремела на всю страну, неважно, по какому поводу? Представляете, что будет с ними, если об этом узнают в Осетии?» - написал горожанин.

В подтверждение своих слов он прислал фотографию щита, на котором действительно изображен мужчина, очень похожий на Виталия Калоева.

Виталий Калоев - это известный российский архитектор, все члены семьи которого (жена, 10-летний сын и 4-летняя дочь) погибли 1 июля 2002 года в авиакатастрофе над Боденским озером. Спустя два года он убил авиадиспетчера Петера Нильсена, считая его ответственным за случившееся.

В 2005-м в Цюрихе его приговорили к 8 годам тюрьмы, а в 2007-м освободили досрочно за примерное поведение.

Виталий Калоев вернулся на родину (в Осетию), где с 2008 по 2016 год был заместителем министра архитектуры и строительной политики.