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Глас народа | В Пензе на проспекте Строителей ВАЗ въехал в грузовик

03.08.2019|09:43
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В субботу, 3 августа, на проспекте Строителей в Пензе случилось ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщил очевидец последствий аварии, перед мясокомбинатом ВАЗ въехал в грузовик. «Время 8:47», - отметил он.

По неофициальной информации, пострадавших в ДТП нет, случившееся не вызвало затор.

«Сейчас не зима, почему не останавливаются вовремя?» - задался вопросом пользователь, прокомментировавший фотографию с места инцидента. Отвечавшие ему пользователи предположили, что дело в невнимательности водителя.

Фото vk.com/sova_penza.

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Гость|03.08.2019 09:55|

Добрый день. Эта новость слизана с совы в контакте и авария эта у мясокомбината. Заголовок поменяйте пожалуйста

Гость|03.08.2019 09:57|

Ну понятное дело что опохмелился,ну а зачем за руль то садиться ?

Гость|03.08.2019 09:58|

penzainform.ru писал(a):

«Сейчас не зима, почему не останавливаются вовремя?»
penzainform.ru писал(a):
ВАЗ въехал
penzainform.ru писал(a):
ВАЗ въехал
У тазобракованных хламин конструкция тормозов присутствует, но не работает.

Гость|03.08.2019 09:59|

А где на проспекте Строителей мясокомбинат вырос?

Гость|03.08.2019 10:19|

Мясокомбинат на аустрина

Гость|03.08.2019 10:22|

Гость писал(a):

А где на проспекте Строителей мясокомбинат вырос?

Гость|03.08.2019 10:19|

Мясокомбинат на аустрина

Проспект Строителей до Аустрина продлили?Вот блин,живу в Пензе и делов не знаю! :)

Имя: Гость
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