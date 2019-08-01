01.08.2019 | 09:49

Пензенцы в соцсети обсуждают видео, снятое в среду, 31 июля, в одном из городских дворов возмущенным местным жителем и размещенное в Instagram.

На записи запечатлены трое мужчин, которые на «Газели» подъехали к детской площадке, выгрузили несколько мешков с песком, в дождь засыпали его в песочницу и разровняли ногами.

«Прекрасная погода для того, чтобы засыпать песок в песочницу. Ну и подход работники выбрали весьма оригинальный. Сразу видно, насколько «важна» для них песочница и дети, которые в ней будут играть», - написал автор.

Однако понимания на просторах Интернета он не нашел. «А что, для этого должна быть специальная погода?!» «Молодцы мужики, таких мало в наше время», - высказались пользователи.

«Может, просто кто-то дома ремонт делал и песок остался, выкидывать не стали, а высыпали ребятишкам. Не надо осуждать, да и смысл постить это в группе ЧП, они же не уран ссыпали», - заявил один из комментаторов.

Некоторые усомнились, что это сотрудники какой-то коммунальной организации: «По видео видно, что это не службы ЖКХ или работники дорожной службы, обычные сознательные граждане, а тем, кто это снимает и выкладывает, заняться нечем», «А вы не задумались о том, что это чьи-то родители решили немного улучшить таким образом детскую площадку. А вы сидите и втихушку из-за угла снимаете... Даже ведерка песка туда не засыпав».

«Весьма оригинальный» подход пользователей тоже не смутил: «Все нормально ребята делают! Какая разница, лопатой разровнять или ногой?», «А что дети на руках туда играть идут?»

Видео www.instagram.com/chp_penza.