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Глас народа | В Сети осудили пензенца, недовольного новым песком на детской площадке

01.08.2019|09:49
Печать

Пензенцы в соцсети обсуждают видео, снятое в среду, 31 июля, в одном из городских дворов возмущенным местным жителем и размещенное в Instagram.

На записи запечатлены трое мужчин, которые на «Газели» подъехали к детской площадке, выгрузили несколько мешков с песком, в дождь засыпали его в песочницу и разровняли ногами.

«Прекрасная погода для того, чтобы засыпать песок в песочницу. Ну и подход работники выбрали весьма оригинальный. Сразу видно, насколько «важна» для них песочница и дети, которые в ней будут играть», - написал автор.

Однако понимания на просторах Интернета он не нашел. «А что, для этого должна быть специальная погода?!» «Молодцы мужики, таких мало в наше время», - высказались пользователи.

«Может, просто кто-то дома ремонт делал и песок остался, выкидывать не стали, а высыпали ребятишкам. Не надо осуждать, да и смысл постить это в группе ЧП, они же не уран ссыпали», - заявил один из комментаторов.

Некоторые усомнились, что это сотрудники какой-то коммунальной организации: «По видео видно, что это не службы ЖКХ или работники дорожной службы, обычные сознательные граждане, а тем, кто это снимает и выкладывает, заняться нечем», «А вы не задумались о том, что это чьи-то родители решили немного улучшить таким образом детскую площадку. А вы сидите и втихушку из-за угла снимаете... Даже ведерка песка туда не засыпав».

«Весьма оригинальный» подход пользователей тоже не смутил: «Все нормально ребята делают! Какая разница, лопатой разровнять или ногой?», «А что дети на руках туда играть идут?»

Видео www.instagram.com/chp_penza.

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Гость|01.08.2019 09:58|

Мужики осУждены, публика возбУждена

Гость|01.08.2019 10:47|

на сколько посадили??))))

Гость|01.08.2019 10:51|

Человек ждал красивой машины с логотипом жкх, что б вышли бравые ребята в новенькой униформе , лопатками с крашеными черенками этот песок перекидали и новенькими грабельками разровняли. Но он забыл где живёт. Тут спасибо что хоть кто то песка не пожалел.

Имя: Гость
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