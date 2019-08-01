В четверг, 1 августа, пензячка рассказала о проблеме, с которой сталкиваются пассажиры общественного транспорта на остановке «ТЦ «Гранат» в Арбекове.
По ее словам, после ремонта дороги знак об остановке перенесли чуть дальше прежнего места, но сам павильон прописку не изменил.
«Маршрутки и автобусы как останавливались, так и останавливаются на прежнем месте, только бедные люди бегают от старого к новому месту остановки и от нового к старому.
Некоторые автобусы останавливаются на новом месте, люди идут туда, а некоторые - на старом. Бедные бабульки с сумками, мамочки с детьми. Я не первый день наблюдаю из окна. Это ужасно!
Как до водителей донести, чтобы все останавливались в одном месте, неужели знак остановки ничего не значит?» - высказалась горожанка.
Женщина надеется, что водители перестанут издеваться над пассажирами и проблема в скором времени решится.
Фото Алены Парамоновой, vk.com/penza_live
Да это не водители издеваются, они что ли переставляют павильоны и меняют знаки. Водилы сами в непонятках, где и как.