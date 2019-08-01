01.08.2019 | 12:57

В четверг, 1 августа, пензячка рассказала о проблеме, с которой сталкиваются пассажиры общественного транспорта на остановке «ТЦ «Гранат» в Арбекове.

По ее словам, после ремонта дороги знак об остановке перенесли чуть дальше прежнего места, но сам павильон прописку не изменил.

«Маршрутки и автобусы как останавливались, так и останавливаются на прежнем месте, только бедные люди бегают от старого к новому месту остановки и от нового к старому.

Некоторые автобусы останавливаются на новом месте, люди идут туда, а некоторые - на старом. Бедные бабульки с сумками, мамочки с детьми. Я не первый день наблюдаю из окна. Это ужасно!

Как до водителей донести, чтобы все останавливались в одном месте, неужели знак остановки ничего не значит?» - высказалась горожанка.

Женщина надеется, что водители перестанут издеваться над пассажирами и проблема в скором времени решится.

Фото Алены Парамоновой, vk.com/penza_live