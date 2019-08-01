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Глас народа | В Арбекове пензенцы вынуждены бегать от нового места остановки к старому

01.08.2019|12:57
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В четверг, 1 августа, пензячка рассказала о проблеме, с которой сталкиваются пассажиры общественного транспорта на остановке «ТЦ «Гранат» в Арбекове.

По ее словам, после ремонта дороги знак об остановке перенесли чуть дальше прежнего места, но сам павильон прописку не изменил.

«Маршрутки и автобусы как останавливались, так и останавливаются на прежнем месте, только бедные люди бегают от старого к новому месту остановки и от нового к старому.

Некоторые автобусы останавливаются на новом месте, люди идут туда, а некоторые - на старом. Бедные бабульки с сумками, мамочки с детьми. Я не первый день наблюдаю из окна. Это ужасно!

Как до водителей донести, чтобы все останавливались в одном месте, неужели знак остановки ничего не значит?» - высказалась горожанка.

Женщина надеется, что водители перестанут издеваться над пассажирами и проблема в скором времени решится.

Фото Алены Парамоновой, vk.com/penza_live

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Гость|01.08.2019 13:19|

Да это не водители издеваются, они что ли переставляют павильоны и меняют знаки. Водилы сами в непонятках, где и как.

Гость|01.08.2019 13:25|

Гость писал(a):

Да это не водители издеваются, они что ли переставляют павильоны и меняют знаки. Водилы сами в непонятках, где и как.
Там где знак - там и остановка. Про павильоны в ПДД ничего не сказано.

Гость|01.08.2019 13:35|

заслуженные буртаские писатели правил русского языка не знают?

Арбеково, Кемерово, Иваново- не склоняются!!!

Гость|01.08.2019 13:46|

130 автобус останавливается у магазина АШАН.где остановки вообще нет, и никакой безопасности для пассажиров

Гость|01.08.2019 13:48|

А чем еще глупым буртасам заниматься - только за автобусами бегать.

Гость|01.08.2019 13:49|

Арбеково, Кемерово, Иваново- не склоняются!!.... Тупой ты мужичок.читай правила новые

Гость|01.08.2019 13:56|

penzainform.ru писал(a):

что водители перестанут издеваться над пассажирами
Ха. перестанут они. Как же. Это частники - им на людей плевать.

Гость|01.08.2019 14:12|

В Кузнецке тоже бегают.

Гость|01.08.2019 14:24|

Гость писал(a):

останавливается у магазина АШАН
Это где? В Пензе АШАН?

Имя: Гость
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