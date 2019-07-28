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Глас народа | Кузнечане: Парень протащил девушку за волосы по улице и избил

28.07.2019|18:26
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В воскресенье, 28 июля, жители Кузнецка обсуждали инцидент, якобы случившийся неподалеку от магазина «Зимняя вишня» на улице Радищева. О нем утром сообщил местный житель, пожелавший остаться неизвестным.

«Парень, который пинал девушку возле магазина, после того как протащил пол-улицы ее за волосы по дороге, найди себе равных и дерись с ним. Позор тебе», - написал очевидец произошедшего.

Сообщение вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети. Один из них уточнил, что слышал крики поздним вечером в том районе.

Многие комментаторы ополчились на автора поста, мол, надо было не смотреть, а заступаться. Однако нашлись и те, кто поставил под сомнение тот факт, что свидетель избиения был в состоянии дать отпор злоумышленнику.

«А с чего все взяли, что парень писал? Может, автор поста - девушка и просто не смогла бы заступиться?» - предположила местная жительница. Другая девушка уточнила, что подросток, к примеру, тоже не смог бы ничего сделать.

По поводу того, надо ли вообще вмешиваться в чужой конфликт, также разгорелся спор: «Даже если убивать будет, нет смысла вступаться: если не убьет, помирятся и кинут на вас заяву, что на них напали», «Заступишься, виноват останешься, но как, как на это просто молча смотреть? В драку, может, и не надо лезть, но действия надо же какие-то делать, я б позвонила в полицию, хотя бы что-то. Никто не имеет права избивать, тем более девушку, и не важно за что», «А может, это не ее парень, а маньяк какой. Хоть полицию бы вызвали, а не мимо прошли».

Некоторые сошлись во мнении, что, возможно, парень бил девушку за дело. «Женщинам нужна встряска», - написала одна из представительниц прекрасного пола. Однако другие пользователи ее осудили: «Как бы ни заслужила, но так нельзя!»

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