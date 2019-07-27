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Глас народа | Жителей дома на улице Кронштадтской поставили перед нелегким выбором

27.07.2019|13:44
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Жители улицы Кронштадтской в Пензе оказались перед выбором: или самим выполнить дорожные работы, или же остаться с асфальтовой крошкой у крыльца, затрудняющей проезд машин.

Сложившуюся ситуацию описала в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Катерина. «Навалили асфальтовой крошки во дворе и развесили объявление: «Раскидайте сами». Подписались администрацией. Там про эту крошку не знают. Коляска, скорая не проедут. И вообще, мы за все платим же», - возмутилась женщина.

На снимках, выложенных ею, запечатлены материал для дорожных работ, высыпанный прямо перед подъездом, и объявление, гласящее: «Уважаемые жильцы! Убедительная просьба раскидать крошку по ямам на дороге».

Мнение комментировавших пост горожан разделись. Одни посчитали, что жильцы вполне могут выполнить просьбу и сами заняться ремонтом внутриквартальной дороги. Другие сочли это неприемлемым.

«В данной ситуации есть многоквартирный дом и УК, которая собирает с жильцов деньги. Есть администрация города, которая тоже получает с жильцов денежки. Люди добросовестно платят и туда и туда, взамен им обязаны убирать двор, чистить снег, класть асфальт... Но этого не делается», «Очнитесь, разгребальщики! На это есть специально обученные люди. Они зарплату получают. А когда старики и женщины это делают - жесть, по моему», - написали пользователи.

Времени на принятие решения у жильцов дома мало. Как справедливо отметил под постом один из пензенцев, от солнца асфальтовая крошка размягчится, слипнется, и ее уже невозможно будет раскидать.

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Гость|27.07.2019 14:04|

penzainform.ru писал(a):

остаться с асфальтовой крошкой у крыльца, затрудняющей проезд машин
У крыльца вообще не должно ездить и стоять машин. Там люди живут. Окна выходят прямо на крыльцо. Любители бросать машины перед окнами квартир и подъезжать максимально близко к крыльцу одной касты неадекваты давно оборвавшие все связи с нашим бренным миром. Они настолько потеряли связь с реальностью что забыли что такое стыд.

Имя: Гость
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