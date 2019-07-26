26.07.2019 | 11:11

Утро пятницы, 26 июля, для жителей дома № 30 на улице Кижеватова выдалось неспокойным: в районе 4 часов в их дворе забил гейзер.

«Прорвало трубу с горячей водой», - написала в редакцию портала «ПензаИнформ» читательница Наталья в 4:14. Девушка приложила к сообщению видеозапись с фонтаном, появившимся рядом с игровыми элементами на детской площадке.

Правда, гейзер из трубы на Кижеватова просуществовал недолго - около часа. На место приехали коммунальщики и перекрыли воду.

21 июня прорвало трубу с горячей водой в центре Пензы. «Московская утопает в кипятке и фекалиях», - сообщил очевидец. На выложенной им записи видно, что это произошло в районе магазина Terranova, водой залило все вокруг.

Фото и видео instagram.com/natalilastkina.