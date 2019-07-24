24.07.2019 | 09:05

Пензенцы с улицы Огарева (от Громова и выше) просят помощи: их лишили даже подобия нормальной дороги.

По словам местной жительницы Лены Комиссаровой, месяц-полтора назад людям пообещали привести проезжую часть в порядок. Они убрали машины по просьбе рабочих, а те счистили верхнее покрытие и исчезли.

Стоит отметить, что это покрытие - асфальтовая крошка - было положено за счет жителей.

«Теперь висит объявление, что будут делать дорогу от 8 Марта до Громова. Вопрос: а жители, которые живут выше, они не люди? Зачем нужно было приезжать и счищать то, что делал не город? По факту люди оставлены без дороги и разгромили что было», - пожаловалась Лена.

Фото и видео Лены Комиссаровой.