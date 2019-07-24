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Глас народа | На улице Огарева с дороги убрали положенное жителями покрытие

24.07.2019|09:05
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Пензенцы с улицы Огарева (от Громова и выше) просят помощи: их лишили даже подобия нормальной дороги.

По словам местной жительницы Лены Комиссаровой, месяц-полтора назад людям пообещали привести проезжую часть в порядок. Они убрали машины по просьбе рабочих, а те счистили верхнее покрытие и исчезли.

Стоит отметить, что это покрытие - асфальтовая крошка - было положено за счет жителей.

«Теперь висит объявление, что будут делать дорогу от 8 Марта до Громова. Вопрос: а жители, которые живут выше, они не люди? Зачем нужно было приезжать и счищать то, что делал не город? По факту люди оставлены без дороги и разгромили что было», - пожаловалась Лена.

Фото и видео Лены Комиссаровой.

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Гость|24.07.2019 09:18|

Ну ошиблись вероятно с длиной... Если выше то длиннее нужно.

Я про дорогу.

Гость|24.07.2019 09:18|

наглецы! мало того, что им в этом глухом углу сделают дорогу, так они еще и жалуются!

на фото на плакате есть телефоны- звонили бы и узнавали что и когда им сделают, но нет - стучат в сми сразу.

вот бы таким возвращали назад их ценную крошку, а дорогу взамен делали адекватным

Гость|24.07.2019 09:24|

Глаза разуй. Никакую дорогу им делать не будут. Последние крошки и то забрали.

Гость|24.07.2019 09:29|

Гость писал(a):

Глаза разуй. Никакую дорогу им делать не будут.
ты на щит то посмотри. никто не будет его вешать, если не собираются делать. на щите кстати написано, что срок завершения - 1 октября. так что все пока нормально

Гость|24.07.2019 09:37|

написано ж что ремонтируют дорогу че не понятно

Гость|24.07.2019 09:39|

В паспорте объекта русским языком написано: ДО ул. Громова. А в тексте тем же языком написано, что крошку убрали на участке выше Громова. Не будет там больше дороги.

Гость|24.07.2019 09:45|

Не гневайтесь,всё по воле Божьей.

Гость|24.07.2019 10:02|

Без бордюров никаких дорог и быть не может! Пора привыкнуть! Нужно было бордюры просить.

Гость|24.07.2019 10:03|

Огарева все отремонтируют ! Я уточнял у какого то Начальника который приезжал на место

Имя: Гость
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