Пензенцы с улицы Огарева (от Громова и выше) просят помощи: их лишили даже подобия нормальной дороги.
По словам местной жительницы Лены Комиссаровой, месяц-полтора назад людям пообещали привести проезжую часть в порядок. Они убрали машины по просьбе рабочих, а те счистили верхнее покрытие и исчезли.
Стоит отметить, что это покрытие - асфальтовая крошка - было положено за счет жителей.
«Теперь висит объявление, что будут делать дорогу от 8 Марта до Громова. Вопрос: а жители, которые живут выше, они не люди? Зачем нужно было приезжать и счищать то, что делал не город? По факту люди оставлены без дороги и разгромили что было», - пожаловалась Лена.
Фото и видео Лены Комиссаровой.
Ну ошиблись вероятно с длиной... Если выше то длиннее нужно.
Я про дорогу.