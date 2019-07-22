22.07.2019 | 17:47

Тема мусора возле контейнерной площадки, которую подняла два месяца назад жительница Пензы Валентина Пономарева, не потеряла своей актуальности.

В мае женщина обратилась в редакцию ИА «ПензаИнформ» с жалобой на то, что площадка завалена отходами. Помойка находится между улицами Мира и Попова, возле проезда, ведущего к школе № 30 и институту регионального развития.

«После публикации площадку частично очистили от мусора, баки и контейнеры-сетки отодвинули в сторону. Но в загородке, я думаю, что на муниципальной земле, образовалась стихийная свалка из крупногабаритного мусора», - написала пензячка.

На снимках, сделанных в воскресенье, 21 июля, видно: территория вокруг контейнеров чистая, а вот на огороженной площадке рядом валяются остатки мебели, мешки с отходами, спиленные ветки берез.

«Таким образом, проблема осталась нерешенной, и, похоже, администрация района не собирается принимать никаких мер», - констатировала Валентина Пономарева.