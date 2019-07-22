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Глас народа | На Западной Поляне в Пензе рядом с мусоркой появилась стихийная свалка

22.07.2019|17:47
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Тема мусора возле контейнерной площадки, которую подняла два месяца назад жительница Пензы Валентина Пономарева, не потеряла своей актуальности.

В мае женщина обратилась в редакцию ИА «ПензаИнформ» с жалобой на то, что площадка завалена отходами. Помойка находится между улицами Мира и Попова, возле проезда, ведущего к школе № 30 и институту регионального развития.

«После публикации площадку частично очистили от мусора, баки и контейнеры-сетки отодвинули в сторону. Но в загородке, я думаю, что на муниципальной земле, образовалась стихийная свалка из крупногабаритного мусора», - написала пензячка.

На снимках, сделанных в воскресенье, 21 июля, видно: территория вокруг контейнеров чистая, а вот на огороженной площадке рядом валяются остатки мебели, мешки с отходами, спиленные ветки берез.

«Таким образом, проблема осталась нерешенной, и, похоже, администрация района не собирается принимать никаких мер», - констатировала Валентина Пономарева.

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Гость|22.07.2019 18:04|

вот люди! руки бы таким оторвать!

Гость|22.07.2019 18:04|

даже до помойки донести не могут!

Гость|22.07.2019 18:07|

да уж хлама всякого навыбрасивали а кто то теперь должен убирать а ветки и строительный мусор по моему вообще запрещено выкидывать на такие площадки

Гость|22.07.2019 18:08|

мусорная реформа разбивается об неугомонность "аккуратных" пензюков которые кидают пакеты с мусором из окна или тащют хлам из квартир к своему подъезду

Гость|22.07.2019 18:17|

Мусорная реформа в действии. А вы чего ждали?

Гость|22.07.2019 18:30|

Во Ул.Рахманинова дом 43,также завалено вокруг контейнеров,и ветками от деревьев,подойти не возможно....

Имя: Гость
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