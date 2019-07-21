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Глас народа | Пензенцы: Цену за проезд подняли, а маршруток в 21:00 не дождешься

21.07.2019|11:00
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Жители Пензы возмущены отсутствием общественного транспорта на улицах в 21:00 и позднее. Свой гнев одна из горожанок Кристина Ш. высказала в соцсети в субботу, 20 июля.

«Прям очень бесит! Проезд на маршрутках подняли!!! А время 21, и не дождешься! Люди говорят: «Час ничего не едет». Пушкина( Ни 33, ни 39, ни 63... Ужас!!!» - заявила она.

Подписчики паблика, в котором женщина опубликовала свой пост, согласились с автором и отметили, что жители других районов областного центра сталкиваются с той же проблемой: «1т повысили плату, а после 17 ч уже не уедешь!!», «А мне вот только на 2а и 414 ездить домой, а их не дождаться порой».

По мнению некоторых, после увеличения стоимости проезда транспорт стал плохо ходить не только в вечернее, но и в утреннее время.

«А Вы думали, если цены повысили, то маршрутки будут через минуту ездить, график-то у них свободный, захотят поедут, захотят не поедут», - констатировала одна из пользовательниц.

Известие о росте цен в маршрутках появилось 27 июня. Перевозчики развесили объявления, что стоимость проезда будет варьироваться от 27 до 30 рублей в зависимости от времени суток.

В итоге с 8 июля поездки подорожали. Пока это коснулось только тех маршрутов, которые обслуживает ООО «Дилижанс»: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

ООО «Меркурий», обслуживающее маршрут автобусов большого класса № 54 и маршруты автобусов малого класса № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, заявляло, что пока стоимость проезда повышать не будет. Горожане, стремясь сэкономить, пользовались услугами этого перевозчика. Возможно, в скором времени цены на всех маршрутах автотранспорта города станут практически одинаковыми.

20 июля появилась информация о том, что с 29-го числа изменится стоимость проезда в маршрутках № 30: добраться до нужной остановки можно будет за 26 рублей.

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Гость|21.07.2019 11:14|

Цены частники себе устанавливают сами, график движения тоже. Муниципального транспорта нет. И так во всем. Вопрос: а зачем нам тогда мэрия? Ликвидировать ее, будет огромная экономия для бюджета.

Гость|21.07.2019 11:16|

Очень умно только маргрутчики жадные и они хорошие бизнесмены так что если б после 21 было б выгодно ездить то они бы ездили!!! В раз маршруток мало значит никто особо и не ездит после девяти! И смысл тогда ?

Гость|21.07.2019 11:17|

После 9 в маршрутках трое полудохлых пассажира смысл их вести

Гость|21.07.2019 11:21|

Им денег теперь и так больше. Чего напрягаться то?

Гость|21.07.2019 11:31|

скоро эти крохоборы до 19:00 будут работать)))

Гость|21.07.2019 11:34|

Если власть не реагирует на этот беспредел со стороны частных перевозчиков,значит она заинтересована в нём,иного не дано.

Гость|21.07.2019 11:36|

недавно нарыл одно средство которое реально изменило мою жизнь, теперь у меня жена и любовница и обе довольны мною в постели, я стал чувствовать себя уверено и не париться из за секса. Эти капли реально секрет мужского величия, вот здесь вычитал ---- http://gg.gg/loverz

Гость|21.07.2019 11:43|

Крахоборы когда же они подавятся деньгами .денег нет но вы живите вот как называется политика.

Гость|21.07.2019 11:46|

Бабла и так нарубят,зачем кататься?

Гость|21.07.2019 11:46|

100 автобусов куда купят? В МУП ППП? Или частникам отдадут?

Имя: Гость
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