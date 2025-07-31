Организация перевозок: Людмила Панкова покинула пост директора ГКУ

31.07.2025 | 12:29

Людмила Панкова покинула должность директора ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Из открытых источников стало известно, что с 29 июля обязанности руководителя исполняет Ольга Алексеева.

Государственное казенное учреждение было создано в начале 2021 года, учредителем новой структуры выступило Управление транспорта Пензенской области.

Основной целью деятельности ГКУ стала организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Пензе, Заречном, Пензенском и Бессоновском районах, а также транспортировка пассажиров и багажа автомобилями.

Штатное расписание изначально предусматривало 20 работников.

Первым руководителем учреждения был Михаил Глушков, занявший пост 10 марта 2021 года. До этого он являлся и. о. начальника городского управления транспорта.

В конце того же года он перешел на новое место работы, и. о. директора стал Денис Светкин. В январе 2022-го ГКУ возглавила Людмила Панкова, Светкин был ее заместителем.