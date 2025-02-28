В Пензе нескольким депутатам гордумы пригрозили комиссией по этике

28.02.2025 | 12:50

Нескольким депутатам Пензенской городской думы пригрозили наказанием за нарушение регламента сессии. Она состоялась в пятницу, 28 февраля.

Три народных избранника (Андрей Жданников, Александр Смирнов и Олег Шаляпин, фракция КПРФ) отказались участвовать в голосовании по некоторым вопросам.

Среди проигнорированных пунктов повестки - внесение изменений в решение «О бюджете города Пензы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», рассмотрение представления прокурора Ленинского района об устранении нарушений бюджетного законодательства и внесение изменений в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка.

Об отказе фракции голосовать объявлял Александр Смирнов. В первом случае он пояснил, что, по его мнению, предлагается узаконить ранее принятое гордумой решение о предоставлении дополнительных льгот застройщикам (не взимать с тех, кто заканчивал дома для обманутых дольщиков, восстановительную стоимость за снос деревьев на участках, предоставленных им в 2019 и 2020 годах).

Рассматривать вопрос об изменениях в правила благоустройства фракция не стала, так как он «в том числе связан с реализацией положений об участии собственников земельных участков, строений, сооружений, в том числе финансово, в благоустройстве прилегающих территорий». Александр Смирнов заявил, что депутаты не увидели в пакете документов оценки регулирующего воздействия и конкретики в отношении многоквартирных домов.

Председатель гордумы Денис Соболев в течение сессии несколько раз указал фракции КПРФ, что обязанность депутатов - голосовать по каждому вопросу повестки дня: за, против или «воздержался».

В заключение он предупредил: «Если подобные нарушения будут продолжаться, мы будем это расценивать как неуважение к Пензенской городской думе и выносить эти вопросы на комиссию по этике. Не забывайте, коллеги, что в соответствии с положением об этике, с положением комиссии по этике Пензенской городской думы, депутаты, которые нарушают правила, могут быть лишены права голоса на несколько сессий вперед».

Денис Соболев попросил депутатов иметь это в виду, когда они принимают решение не голосовать и нарушать регламент.