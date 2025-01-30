Кандидаты на пост главы Пензы озвучили планы по развитию города

30.01.2025 | 16:31

В четверг, 30 января, в администрации Пензы состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Кандидаты - временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов и заместитель заведующей детским садом № 23 Мария Комарова - представили комиссии свои программы и ответили на вопросы.

Олег Денисов рассказал, что считает приоритетными создание комфортной среды для горожан, организацию обратной связи с ними, эффективное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и бизнес-сообществом, поддержку семей, в том числе где есть участники СВО.

«Мария Комарова сделала акцент на развитии образовательной сферы, популяризации физической культуры и здорового образа жизни, повышении туристической привлекательности и узнаваемости города, поддержке предпринимательства - молодежного и социального», - сообщили в администрации Пензы.

Оба претендента зарегистрированы кандидатами на должность главы Пензы.

Следующий, заключительный этап состоится 5 февраля. Депутаты гордумы на сессии голосованием определят, кто получит пост.