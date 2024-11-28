Вадим Супиков принял участие во Всемирном русском народном соборе

28.11.2024 | 19:08

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора, который проводился 27 и 28 ноября в Москве. В состав делегации от региона также вошел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Обсуждалась тема «Русский мир: внешние и внутренние вызовы». На 11 дискуссионных площадках рассмотрели вопросы формирования ценностных институтов, мировоззрения российского школьного образования, международных отношений, семьи и народосбережения, миграционной и молодежной политики.

Пленарное заседание провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На нем к участникам встречи обратился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко: он зачитал послание Владимира Путина.

«В вашей повестке вопросы, которые имеют определяющее значение для суверенного развития страны, для будущего всего громадного пространства русского мира. Это укрепление единства нашего многонационального народа, сбережение традиций, духовных и нравственных ценностей, завещанных нам предками», - процитировал Президента России Сергей Кириенко.

Также прозвучали обращения от имени председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров верхней и нижней палат парламента. Речь шла о консолидации общества в условиях глобальных угроз, сохранении межнационального и межрелигиозного мира внутри страны.

По итогам собора Вадим Супиков отметил важность традиционных общечеловеческих ценностей: любви к ближнему и Отечеству, ответственности за семью, судьбу будущих поколений.

«В сложившемся историческом контексте объединяющее начало русского мира, простирающегося далеко за границами России, является базисом для стабилизации международных отношений, укрепления духовных связей между представителями разных национальностей и конфессий», - подчеркнул спикер областного Заксобрания.

Вадим Супиков обратил внимание, что Пензенская область вошла в число регионов, где приняты законодательные решения, направленные на укрепление института семьи и брака, повышение рождаемости. В частности, введен запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности. Патриарх поблагодарил регионы, утвердившие такие законы.