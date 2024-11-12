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Политика

Вадим Супиков провел слушания по проекту бюджета на 3 года

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Во вторник, 12 ноября, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков провел заседание, посвященное проекту бюджета региона на 2025–2027 годы.

Публичные слушания предполагали обсуждение основных параметров главного финансового документа. В их проведении было задействовано более 40 площадок, предусматривалась онлайн-трансляция.

Вадим Супиков напомнил, что бюджет формируется в непростой ситуации: в условиях действия санкций против России и специальной военной операции. Тем не менее в проекте бюджета на ближайшие 3 года учтены поправки, направленные на достижение национальных целей развития, сформулированных Президентом России.

«В основу законопроекта легли прогнозные показатели социально-экономического развития области. Ключевая задача в сфере бюджетной политики осталась неизменной - обеспечение сбалансированности регионального бюджета при безусловном исполнении всех первоочередных и социальных обязательств перед гражданами. В приоритете - реализация потенциала роста экономики и реальных доходов населения», - подчеркнул спикер Заксобра.

Министр финансов Любовь Финогеева отметила, что параметры проекта бюджета сформированы в отсутствие распределения дотаций и основных сумм целевых трансфертов из федерального бюджета.

Планируется, что общий объем доходов бюджета Пензенской области составит: в 2025 году - 84 347,4 млн рублей; в 2026-м - 86 421,8 млн; в 2027-м - 91 629,8 млн. Исходя из прогнозируемых доходных источников, расходы составят: в 2025 году - 84 920 млн рублей; в 2026-м - 85 808,5 млн; в 2027-м - 91 016,5 млн.

Проект бюджета в 2025 году сформирован с дефицитом в размере 572,6 млн, в 2026-м и 2027-м - с профицитом по 613,3 млн рублей.

Приоритетные направления: качественное оказание государственных услуг, в первую очередь в отраслях социальной сферы (67%); создание комфортной среды для жизни и обеспечение экологического благополучия.

Также выделяются средства на поддержку реального сектора экономики, межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, в том числе дотации на решение жизнеобеспечивающих задач местного значения.

Участники слушаний обсудили совершенствование дорожно-транспортной системы, финансирование мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи и подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализацию программ модернизации теплового хозяйства, дополнительную поддержку отдельных категорий граждан.

«Озвученные сегодня темы, а также поступившие на сайт Законодательного собрания вопросы и предложения будут включены в протокол слушаний и в установленном порядке направлены губернатору Пензенской области. Доработка законопроекта продолжится на заседаниях профильных комитетов регионального парламента», - подытожил Вадим Супиков.

Проект бюджета в первом чтении рассмотрят на ближайшей сессии Законодательного Собрания 22 ноября.

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Источник — фото областного Заксобра
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