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Политика

У главы Пензы появится пятый заместитель

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В структуре администрации Пензы произошли изменения: введена дополнительная штатная единица - заместитель главы администрации по внутренней политике.

Об этом в пятницу, 25 октября, доложил на сессии гордумы Олег Денисов, назначенный временно исполняющим обязанности главы города вместо покинувшего пост Александра Басенко.

Как пояснил Олег Денисов, новый замглавы будет непосредственно координировать и контролировать работу трех отделов: по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями; информационно-аналитического обеспечения; организационно-контрольной работы. Спикер подчеркнул, что именно сейчас этим направлениям необходимо уделять особое внимание.

Сейчас должности заместителей главы администрации города занимают Сергей Волков (по социальной политике), Ильдар Усманов (по городскому хозяйству), Ярослав Щигорев (по земляным и градостроительным вопросам) и Дарья Просточенко (и. о. по экономике и развитию предпринимательства).

Новый сотрудник станет пятым замглавы городской администрации.

Изменения вступят в силу с 1 ноября.

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