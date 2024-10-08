Пензенские специалисты восстановили 1000 км дорог в ДНР

08.10.2024 | 09:18

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправился в рабочую командировку в Донецкую Народную Республику.

В предыдущий раз он посещал регион в 2022 году. С тех пор, по словам губернатора, произошли огромные изменения к лучшему.

«Горжусь тем, что значительная роль в возвращении ДНР к мирной жизни принадлежит пензенским специалистам», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным, который высоко оценил поддержку как бойцов, так и рабочих из Сурского края.

«С 2022 года пензенской компанией восстановлено порядка 1 000 километров дорожного покрытия, а также 14 искусственных сооружений. Большинство объектов сдано в эксплуатацию с опережением сроков контрактов. Совсем скоро будет открыто движение по первым 10 километрам альтернативного пути в Крым - дороги «Новороссия», от границы с Ростовской областью до города Новоазовска», - сообщил Олег Мельниченко.

Работы продолжаются в круглосуточном режиме. «Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям», - подчеркнул губернатор.