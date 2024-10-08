Сетевое издание|18+|Вторник|8 окт 2024|11:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

Пензенские специалисты восстановили 1000 км дорог в ДНР

Печать
Telegram

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправился в рабочую командировку в Донецкую Народную Республику.

В предыдущий раз он посещал регион в 2022 году. С тех пор, по словам губернатора, произошли огромные изменения к лучшему.

«Горжусь тем, что значительная роль в возвращении ДНР к мирной жизни принадлежит пензенским специалистам», - написал Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях.

Он провел встречу с главой республики Денисом Пушилиным, который высоко оценил поддержку как бойцов, так и рабочих из Сурского края.

Пензенские специалисты восстановили 1000 км дорог в ДНР

«С 2022 года пензенской компанией восстановлено порядка 1 000 километров дорожного покрытия, а также 14 искусственных сооружений. Большинство объектов сдано в эксплуатацию с опережением сроков контрактов. Совсем скоро будет открыто движение по первым 10 километрам альтернативного пути в Крым - дороги «Новороссия», от границы с Ростовской областью до города Новоазовска», - сообщил Олег Мельниченко.

Пензенские специалисты восстановили 1000 км дорог в ДНР

Работы продолжаются в круглосуточном режиме. «Необходимо обеспечить нормальную жизнь людям», - подчеркнул губернатор.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте