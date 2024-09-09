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Политика

Подведены итоги выборов в Собрание представителей Кузнецка

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7 и 8 сентября состоялись выборы депутатов Собрания представителей г. Кузнецка восьмого созыва по одномандатным избирательным округам. В понедельник, 9-го числа, в администрации обнародовали их итоги.

В округе № 1 победа досталась Светлане Бынеевой, в округе № 2 - Николаю Сафонову, в округе № 3 - Сергею Беляеву, в округе № 4 - Евгению Овчинникову, в округе № 5 - Сергею Василенко.

От округа № 6 в новый состав собрания попал Олег Книжников, от округа № 7 - Юлия Козлова, от округа № 8 - Михаил Горохов, от округа № 9 - Дмитрий Мокшин, от округа № 10 - Олег Казаров.

В округе № 11 большинство голосов отдано Марине Калмыковой, в округе № 12 - Наталье Живаевой, в округе № 13 - Владимиру Трошину, в округе № 14 - Андрею Прошину, в округе № 15 - Юлии Лапшиной.

В округе № 16 победа у Сергея Коннова, в округе № 17 - у Виктора Сызранцева, в округе № 18 - у Ларисы Седовой, в округе № 19 - у Андрея Грина, в округе № 20 - у Геннадия Зиновьева, в округе № 21 - у Дмитрия Корчагина, в округе № 22 - у Елены Жидковой.

С итогами выборов в Пензенскую городскую думу можно ознакомиться здесь.

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