ЕР оценит работу реготделений по поддержке участников СВО на выборах

05.08.2024 | 17:05

«Единая Россия» в ходе избирательной кампании уделяет особое внимание кандидатам без политического опыта. Таковых 61% от общего числа, среди них и участники СВО, сообщает ER.ru.

«Задачу обеспечить участникам СВО - их выдвинуто 380 - максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО», - отметил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, у этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии.

Говоря о портрете кандидата от «Единой России», Владимир Якушев уточнил, что членами партии являются 65% выдвинутых кандидатов, сторонниками - 35%. Треть кандидатов - женщины. Молодых людей до 35 лет - 15%.

Каждый четвертый кандидат - представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры - 45%, госслужащих - 13%.

«Идет активный этап кампании, сбор наказов и предложений на встречах с людьми. Кандидаты проводят реальную работу по поиску частных и системных решений на местах. Сделаем все, чтобы эти процессы прошли на традиционно высоком организационном уровне», - заключил Владимир Якушев.

Руководитель регионального исполнительного комитета Пензенского РО партии «Единая Россия» Сергей Мельников напомнил, что в единый день голосования, 8 сентября, состоятся выборы депутатов Пензенской городской думы восьмого созыва, собраний представителей города Заречного и города Кузнецка, Собрания представителей Пензенского района, а также представительных органов городских и сельских поселений.

«Всего на территории области пройдут 292 избирательные кампании, будет замещаться 2 669 мандатов. Наша задача - получить их абсолютное большинство. Наши кандидаты представляют все основные сферы деятельности: образование, здравоохранение, промышленность, культуру, предпринимательство. Отдельной строкой хочется выделить участников специальной военной операции. В этом году партия ввела преференции этой категории участников и сопровождала их индивидуально», - подчеркнул Сергей Мельников.