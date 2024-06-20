Сетевое издание|18+|Четверг|20 июн 2024|14:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Политика

У пензенского министра образования сменился один из заместителей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова покинула пост. Об этом она сама сообщила на своей странице во «ВКонтакте» 18 июня.

«Мои дорогие друзья и коллеги!!! Вот и прочитана очередная ГЛАВА моей книги под названием «ЖИЗНЬ»!!! Это время очень ценно для меня!!! Я получила определенный опыт, приобрела новых, но в то же время дорогих мне людей. А самое главное - еще раз убедилась, что какую должность бы ты ни занимала, всегда и во всех ситуациях нужно оставаться прежде всего настоящим ЧЕЛОВЕКОМ!!!» - написала экс-чиновница.

Она поблагодарила коллег за совместную работу и поддержку.

«Несмотря на то что сфера деятельности у меня теперь другая, я всегда готова прийти вам на помощь и всегда готова просто к общению!!!» - добавила Осетрова.

Ирина Осетрова была назначена на должность замминистра в конце января 2022-го, таким образом, на этом посту она проработала почти два с половиной года. Ее место заняла Надежда Бильдий.

Аналогичная должность у Оксаны Милаевой, первым заместителем Алексея Комарова является Алексей Фомин.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте