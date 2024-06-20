У пензенского министра образования сменился один из заместителей

20.06.2024 | 14:01

Заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова покинула пост. Об этом она сама сообщила на своей странице во «ВКонтакте» 18 июня.

«Мои дорогие друзья и коллеги!!! Вот и прочитана очередная ГЛАВА моей книги под названием «ЖИЗНЬ»!!! Это время очень ценно для меня!!! Я получила определенный опыт, приобрела новых, но в то же время дорогих мне людей. А самое главное - еще раз убедилась, что какую должность бы ты ни занимала, всегда и во всех ситуациях нужно оставаться прежде всего настоящим ЧЕЛОВЕКОМ!!!» - написала экс-чиновница.

Она поблагодарила коллег за совместную работу и поддержку.

«Несмотря на то что сфера деятельности у меня теперь другая, я всегда готова прийти вам на помощь и всегда готова просто к общению!!!» - добавила Осетрова.

Ирина Осетрова была назначена на должность замминистра в конце января 2022-го, таким образом, на этом посту она проработала почти два с половиной года. Ее место заняла Надежда Бильдий.

Аналогичная должность у Оксаны Милаевой, первым заместителем Алексея Комарова является Алексей Фомин.