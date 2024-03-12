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Политика

В регионе может появиться закон об управлении собственностью

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Со вторника, 12 марта, в региональном правительстве антикоррупционную экспертизу проходит проект закона «Об управлении собственностью Пензенской области», внесенный губернатором Олегом Мельниченко.

Целями закона являются определение полномочий органов государственной власти по управлению и распоряжению региональной собственностью и обеспечение ее эффективного использования.

Достичь их предполагается за счет полного учета объектов собственности и вовлечения их в оборот, создания эффективного механизма управления объектами по отраслевому и территориальному принципу, а также действенного контроля за использованием собственности.

В проекте уточняется, что действие закона не будет распространяться на управление и распоряжение средствами бюджета области.

В документе фигурируют такие статьи, как «Продажа имущества Пензенской области. Приватизация имущества Пензенской области», «Передача имущества религиозного назначения, находящегося в собственности Пензенской области, религиозным организациям», «Реализация права собственности Пензенской области на акции (доли в уставных капиталах) в хозяйственных обществах», «Создание хозяйственных обществ с участием Пензенской области. Участие Пензенской области в некоммерческих организациях», «Передача имущества Пензенской области в доверительное управление» и другие.

Отдельная глава посвящена региональной казне и основаниям отнесения к ней объектов.

Обсуждение проекта завершится 19 марта. В случае принятия Заксобром закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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