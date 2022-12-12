Вадим Супиков помог жителям своего избирательного округа

12.12.2022 | 14:02

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков продолжает держать на контроле обращения жителей своего избирательного округа.

На очередной прием граждан к нему пришли старшая по дому № 15 на улице Кулакова Валентина Завертяева и глава уличного комитета домов в Складском переулке Татьяна Муругова.

В обоих случаях поводом для обращения к депутату стали коммунальные проблемы. На Кулакова остро нуждалась в уборке контейнерная площадка. Из Складского переулка необходимо было вывезти мусор.

Вадим Супиков услышал просьбы горожанок и оперативно откликнулся на них. При подключении администрации Железнодорожного района Пензы проблемные вопросы были решены.