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Политика

Пензенский депутат предположил, что должность мэра может стать выборной

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Изменения Устава города, которые предусматривают ликвидацию двуглавия в Пензе, могут стать шагом к общенародным выборам мэра. Так считает депутат Андрей Жданников, высказавший свое мнение на заседании комиссии гордумы в понедельник, 12 декабря.

Он подчеркнул, что наличие двух глав (города и администрации. - Прим. ред.) провоцирует путаницу, большей части пензенцев это не нравится.

Действительно, вопрос о статусе руководителей областного центра уже поднимался думцами в октябре 2019 года. По мнению других депутатов, не все жители Пензы различают главу города и главу администрации, люди не могут понять, кто из них за что отвечает.

Изменения, которые предлагается внести после публичных слушаний, в основном сводятся к переименованию должностей руководителей: главу Пензы (это пост Владимира Мутовкина) называть председателем Пензенской городской думы, главу администрации Пензы (это пост Александра Басенко) - главой города Пензы.

По словам Жданникова, принятие изменений не повлияет на полномочия, которые сейчас имеются у руководителей города и администрации. Самому областному центру ликвидация двуглавия принесет пользу, уверен депутат.

«Это поможет дальше сделать должность главы города всенародно избираемой», - счел Андрей Жданников, пояснив, что если сейчас принять эти поправки в уставе, то следующим этапом могла бы стать проработка вопроса региональным Законодательным собранием. Там, с точки зрения депутата, могут внести необходимые изменения в закон и предусмотреть выборы главы города.

В настоящее время мэр избирается на пять лет городской думой из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса.

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