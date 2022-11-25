В Пензенской области утвердили главу администрации еще одного района

25.11.2022 | 16:07

Ольгу Белянину утвердили в должности главы администрации Камешкирского района. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

С 17 октября Белянина исполняла обязанности главы, теперь она избавилась от приставки «и. о.».

«В ходе четвертой сессии собрания представителей района пятого созыва ее кандидатура была поддержана единогласно», - пояснили в пресс-службе.

Ольга Белянина ранее работала в администрации Городищенского района в должности первого заместителя руководителя Александра Водопьянова. Когда 7 июля 2022 года тот скончался, Белянину назначили и. о. главы администрации, но ненадолго. С 22 июля исполнение обязанностей возложили на Павла Мигина.

Примечательно, что Мигин до того возглавлял администрацию Камешкирского района. После его ухода и до назначения Беляниной пост занимал Сергей Коновалов (бывший начальник отдела по вопросам ГО и ЧС, защиты информации и мобилизационной подготовке).