Политика

Стало известно, кто заменит Павла Куликова в Пензенской гордуме

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Постановлением территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Пензы от 11 октября 2022 года вакантный мандат депутата городской думы передали зарегистрированному кандидату из списка, выдвинутого региональным отделением ЛДПР по единому избирательному округу, Владимиру Быстрякову.

Этим же постановлением Быстрякова зарегистрировали в качестве депутата гордумы.

В среду, 12 октября, на заседании комиссии народные избранники рассмотрели вопрос о включении Владимира Быстрякова в состав двух постоянных комиссий - по социальным вопросам, а также по бюджету и экономике.

Окончательное решение о вводе нового депутата в состав комиссий будет принято на ближайшей сессии гордумы.

Место стало вакантным после досрочного ухода Павла Куликова, который был избран заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области.

С сентября в гордуме состоит еще один новичок - Владимир Кузнецов, занявший кресло Андрея Цесарева, который стал заместителем министра ЖКХ и ГЗН области.

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