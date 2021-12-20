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Политика

Вице-губернатору Сергею Федотову дадут премию за отказ от взятки

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Вице-губернатор Сергей Федотов, отказавшийся от взятки в размере 3 млн рублей, получит премию. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве в понедельник, 20 декабря.

«Сергей Валерьевич, вам я объявляю благодарность за принципиальную позицию в данных вопросах и за то, что вы поставили меня незамедлительно в известность, когда произошла данная попытка вас, так сказать, на коррупционные рельсы поставить. Поэтому сегодня распоряжение об объявлении благодарности. Премию вам дополнительную по итогам года. А для тех, кто меня не слышит, хочу предупредить, что у меня прекрасные отношения со всеми правоохранительными органами», - высказался Мельниченко.

По данным следствия, 16 декабря сотрудница администрации Каменского района лично передала вице-губернатору взятку в размере 3 млн рублей за способствование в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года.

Вице-губернатор от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия. Женщина признала свою вину, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Гость||

т.е. ему премию за то что он не нарушил закон? А можно и мне премию, я дорогу всегда только по зебре перехожу

Гость||

Свое он уже взял и под диванами спрятал. Патриот!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия. Женщина признала свою вину
- Вот она удивилась!

Гость||

можно и мне премию, я дорогу всегда только по зебре перехожу

.

Не те законы соблюдаете, надо отчего-то отказаться, чтобы потом в 2 раза больше предложили, я так понял))

Гость||

Гость писал(a):

т.е. ему премию за то что он не нарушил закон? А можно и мне премию, я дорогу всегда только по зебре перехожу
А мне две! Я скорость соблюдаю и пешеходов пропускаю!

Гость||

Молодец! Твоя премия это твои деньги которые гаец в карман не положит))

Гость||

Своим предложением премии вице-губернатору сам губернатор лишь подчеркнул, что в наше время - это геройский поступок. Об этой некрасивой истории не стоило бы так трубить и делать из него героя.

Гость||

Не героя, а идиота...

Гость||

Мало. если бы 30 несла, то....

Гость||

Не по чину столько...

Имя: Гость
Комментарий:

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