Вице-губернатору Сергею Федотову дадут премию за отказ от взятки

20.12.2021 | 08:22

Вице-губернатор Сергей Федотов, отказавшийся от взятки в размере 3 млн рублей, получит премию. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве в понедельник, 20 декабря.

«Сергей Валерьевич, вам я объявляю благодарность за принципиальную позицию в данных вопросах и за то, что вы поставили меня незамедлительно в известность, когда произошла данная попытка вас, так сказать, на коррупционные рельсы поставить. Поэтому сегодня распоряжение об объявлении благодарности. Премию вам дополнительную по итогам года. А для тех, кто меня не слышит, хочу предупредить, что у меня прекрасные отношения со всеми правоохранительными органами», - высказался Мельниченко.

По данным следствия, 16 декабря сотрудница администрации Каменского района лично передала вице-губернатору взятку в размере 3 млн рублей за способствование в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года.

Вице-губернатор от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия. Женщина признала свою вину, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.