Политика

Число электронных голосов на выборах в областной Заксобр увеличат

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На сессии Заксобра, которая состоится в понедельник, 20 декабря, депутаты рассмотрят перспективу электронного голосования на выборах в региональный парламент.

Сейчас часть 11 статьи 38 закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области» гласит, что с использованием единого портала государственных услуг можно собрать 10% всего количества голосов избирателей, необходимого для регистрации кандидата или списка кандидатов.

Законопроект предлагает увеличить количество подписей избирателей, собранное через портал госуслуг, до 50 процентов.

«Законопроект подготовлен в целях расширения гарантий реализации избирательных прав», - говорится в сопроводительной записке к проекту закона.

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Гость||

Заколебали своими дебильными выборами ежегодными.Живем хуже чем папуасы, а все выбираем и вымираем.

Гость||

Задолбала уже людей эта игра в демократию! Вы же уже по наследству в открытую передаёте мандаты, да и просто любовницам, нужным людям

Гость||

Махинации с голосами проще проводить при электронном голосовании чем при бумажном, потому что кто контролирует систему тот и банкует. Попасться шансов ноль , если только свои не сдадут, а при бумажном Бессоновка. Кто ещё заикнется про честные выборы

Гость||

Да отменили бы уже эти фейковые "выборы" и просто назначали сами себя пожизненно!!!)))))

Имя: Гость
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