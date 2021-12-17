Число электронных голосов на выборах в областной Заксобр увеличат

На сессии Заксобра, которая состоится в понедельник, 20 декабря, депутаты рассмотрят перспективу электронного голосования на выборах в региональный парламент.
Сейчас часть 11 статьи 38 закона «О выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области» гласит, что с использованием единого портала государственных услуг можно собрать 10% всего количества голосов избирателей, необходимого для регистрации кандидата или списка кандидатов.
Законопроект предлагает увеличить количество подписей избирателей, собранное через портал госуслуг, до 50 процентов.
«Законопроект подготовлен в целях расширения гарантий реализации избирательных прав», - говорится в сопроводительной записке к проекту закона.
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Заколебали своими дебильными выборами ежегодными.Живем хуже чем папуасы, а все выбираем и вымираем.