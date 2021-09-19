В Пензенской области явка на выборах приблизилась к 55%

19.09.2021 | 18:42

Представители региональной избирательной комиссии опубликовали свежие данные о явке жителей Пензенской области на голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы и на пост губернатора Пензенской области.

«На 18:00 явка избирателей по Пензенской области составила 54,47%», - сообщается в официальном twitter-аккаунте избирательной комиссии.

В Пензе наибольшая активность избирателей отмечена в Первомайском районе - там свои голоса кандидатам отдали 43,82% избирателей. В Железнодорожном явка составила 40,71%, в Ленинском - 40,27%, в Октябрьском - 39,56%.

В Кузнецке проголосовали 54,26% от числа внесенных в списки граждан, в Заречном - 46,29%.

Пальму первенства по явке перехватил Неверкинский район (волеизъявление сделали 81,74%), на втором месте - Камешкирский (81,51%), на третьем - Лопатинский (80,93%).

В Сосновоборском районе проголосовали 78,47% избирателей, в Никольском - 77,54%, в Башмаковском - 76,49%, в Кузнецком - 74,12%, в Вадинском - 73,90%, в Наровчатском - 73,73%, в Шемышейском - 73,60%, в Спасском - 72,92%.

В остальных муниципальных образованиях зарегистрированы следующие показатели: Тамалинский район - явка 71,8%, Городищенский - 70,34%, Бековский - 69,2%, Малосердобинский - 68,17%, Лунинский - 68,14%, Колышлейский - 68,13%, Нижнеломовский - 67,77%, Иссинский - 67,23%, Пачелмский - 66,61%, Земетчинский - 66,49%, Мокшанский - 64,4%, Сердобский - 62,52%, Бессоновский - 62,91%, Белинский - 60,34%, Каменский - 49,53%, Пензенский - 48,95%.

У жителей Пензенской области еще есть время для голосования, оно закончится в 20:00.