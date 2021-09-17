В. Супиков проголосовал на выборах губернатора и депутатов Госдумы

17.09.2021 | 13:05

В пятницу, 17 сентября, вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков проголосовал на выборах губернатора региона и депутатов Государственной Думы РФ.

Голосование проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Такой порядок позволит пензенцам выполнить свой гражданский долг и сделать выбор с соблюдением всех санитарных требований на избирательных участках.

«Сегодня важен голос каждого. Решение, кто будет возглавлять наш регион и кто будет представлять интересы жителей Сурского края в Государственной думе, принимаем мы с вами. И выбор должен быть осознанным, взвешенным и разумным», - отметил Вадим Супиков.

Парламентарий призвал жителей региона проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательный участок и отдать свои голоса за тех, кому они доверяют.