В. Супиков проголосовал на выборах губернатора и депутатов Госдумы

В пятницу, 17 сентября, вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков проголосовал на выборах губернатора региона и депутатов Государственной Думы РФ.
Голосование проходит в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Такой порядок позволит пензенцам выполнить свой гражданский долг и сделать выбор с соблюдением всех санитарных требований на избирательных участках.
«Сегодня важен голос каждого. Решение, кто будет возглавлять наш регион и кто будет представлять интересы жителей Сурского края в Государственной думе, принимаем мы с вами. И выбор должен быть осознанным, взвешенным и разумным», - отметил Вадим Супиков.
Парламентарий призвал жителей региона проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательный участок и отдать свои голоса за тех, кому они доверяют.
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