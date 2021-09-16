На выборах Пензенскую область посетит мониторинговая группа СПЧ

16.09.2021 | 13:32

11 регионов России, в числе которых Пензенская область, во время проведения выборов в Госдуму посетит мониторинговая рабочая группа по выборам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя рабочей группы Александра Точенова.

Члены рабочей группы намерены посетить штабы видеонаблюдения и избирательные участки, а также встретиться с наблюдателями.

Помимо Пензенской области, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Ленинградская, Новосибирская, Самарская и Свердловская,области, Карачаево-Черкесская Республика и Мордовия.

В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - жители Пензенской области будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и главу региона, а в ряде районов еще и депутатов собраний представителей.