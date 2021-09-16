На выборах Пензенскую область посетит мониторинговая группа СПЧ

11 регионов России, в числе которых Пензенская область, во время проведения выборов в Госдуму посетит мониторинговая рабочая группа по выборам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя рабочей группы Александра Точенова.
Члены рабочей группы намерены посетить штабы видеонаблюдения и избирательные участки, а также встретиться с наблюдателями.
Помимо Пензенской области, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Ленинградская, Новосибирская, Самарская и Свердловская,области, Карачаево-Черкесская Республика и Мордовия.
В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - жители Пензенской области будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и главу региона, а в ряде районов еще и депутатов собраний представителей.
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Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии. Ну вот еще одна страна нарисовалась , изгойка вместе с талибан , сомалийскими пиратами и Сирией с Северной Кореей. Хороша компашка.
"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против.