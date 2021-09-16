Политика

На выборах Пензенскую область посетит мониторинговая группа СПЧ

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11 регионов России, в числе которых Пензенская область, во время проведения выборов в Госдуму посетит мониторинговая рабочая группа по выборам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя рабочей группы Александра Точенова.

Члены рабочей группы намерены посетить штабы видеонаблюдения и избирательные участки, а также встретиться с наблюдателями.

Помимо Пензенской области, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Ленинградская, Новосибирская, Самарская и Свердловская,области, Карачаево-Черкесская Республика и Мордовия.

В течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября - жители Пензенской области будут выбирать не только депутатов Госдумы, но и главу региона, а в ряде районов еще и депутатов собраний представителей.

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Гость||

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии. Ну вот еще одна страна нарисовалась , изгойка вместе с талибан , сомалийскими пиратами и Сирией с Северной Кореей. Хороша компашка.

"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против.

Гость||

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)? Будет крышевать фальсификации в пользу жуликов и воров?

Гость||

Гость писал(a):

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии. Ну вот еще одна страна нарисовалась , изгойка вместе с талибан , сомалийскими пиратами и Сирией с Северной Кореей. Хороша компашка.

"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против.

демократия для России это утопия, а все эти выборы не вызывают у меня скажем никогого доверия и лучше и честнее было бы со стороны власти их отменить, к тому же экономически выгоднее и без этой эпопеи с призывами голосовать, рекламы итп

Гость||

О «после выборов»

1. В ситуации сомнительной легитимности процедуры «выборов в Госдуму» властям надо будет проявлять заботу о населении. Причем в первую очередь озаботиться обеспечением людей продовольствием по доступным ценам. Поскольку нет ничего более угрожающего для недемократических властей, чем дефицит или недоступность продуктов питания. 300-летняя монархия не пережила небольшого дефицита хлеба по государственным ценам (!!!) в столице, хотя никакого дефицита хлеба по рыночным ценам (на 20% выше) в Петрограде зимой 1917 года не было.

Вот тут-то и поджидает Путина самая большая опасность — в правительстве и вообще по всему, что осталось от «вертикали власти», сидят бездарные и алчные управленцы, которые умеют добиваться только противоположных ожидаемым результатов за огромные, непонятно куда исчезнувшие деньги.

Например, по дорогостоящему нацпроекту «Демография» вместо роста продолжительности жизни достигнуто существенное сокращение, по нацпроекту «Доступное жилье» льготная ипотека привела к росту цен на недвижимость (до +30% по некоторым регионам), сделав жилье недоступным. А теперь представьте, что будет, если эти же «гении менеджмента» займутся ценами и доступностью продовольствия.

2. По новой Конституции новая Дума будет иметь куда больше полномочий в назначении министров. Как бы, в этой ситуации надо отправить в отставку нынешний многочисленный кабинет министров, который создавался для баланса интересов «групп влияния» вокруг Путина, и создать новый кабинет. И в этот процесс междусобойчика «групп влияния» Дума никак не вписывается.

Дмитрий Милин, публицист

Гость||

Боятся услышать о себе правду...

Гость||

Когда касается воровства и жульничества, обсуждение тем всегда закрывают, чтобы скрыть правду.

Гость||

«Выборы не признавать, меры ужесточить»: Европарламент одобрил доклад о пересмотре отношений с Россией

Гость||

Отмените выборы!!!!!!!!!!!!! Одни траты денег и так все мне понятно с точностьтю до +-5%

Гость||

Только идиот поверит что в России честные выборы...

Гость||

Европарламент одобрил доклад о пересмотре отношений с Россией. Документ был принят на пленарной сессии в Страсбурге.

В тексте странам ЕС предложено ужесточить политику в отношении РФ, в том числе «разработать четкую стратегию» по «сдерживанию российской агрессии», «принять решительные меры, чтобы удержать Россию от обхода санкций ЕС», «бороться с вмешательством РФ в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем».

Кроме того, Европа должна быть готова «не признать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права», указано в докладе.

Документ подготовил литовский депутат Андрюс Кубилюс. За проголосовали 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались.

Гость||

Гость писал(a):

Только идиот поверит что в России честные выборы..
а сколько денег тратится на банеры, газеты, плюс суета с агитацией итп, информационные технологии, работы комиссий, если все это отменить колосальная экономия будет и можно скажем сделать единовременные доплаты социально незащищенным людям

Гость||

Гость писал(a):

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии. Ну вот еще одна страна нарисовалась , изгойка вместе с талибан , сомалийскими пиратами и Сирией с Северной Кореей. Хороша компашка.

"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против.

Мнение Европарламента нас не интересует

Гость||

Стесняюсь спросить, кого вас? Фараонов?))

Гость||

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, кого вас? Фараонов?))
Комментарий навальниста

Гость||

Байдена лично в главу ЦИК. Пусть пирожки раздает ;)

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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