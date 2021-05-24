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Политика

Решение о досрочных выборах губернатора должны принять в июне

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Рабочая группа по приему документов от кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах сформирована. Ее состав утвердили на заседании избирательной комиссии Пензенской области.

Осенью жители региона будут голосовать за претендентов на кресла депутатов Государственной Думы России и на должность главы бласти. Кампания стартует, как только будет опубликовано соответствующее решение. В нижнюю палату Федерального Собрания - указ Президента РФ.

«По поводу назначения досрочных выборов губернатора Пензенской области такое право принадлежит Законодательному собранию области, они должны принять решение. Поскольку сессия Законодательного собрания перенесена с 28 мая на 11 июня, мы полагаем, что в повестке дня будет вопрос о назначении выборов губернатора», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

То есть в первой половине июня в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы должно быть принято решение, после чего избиратели узнают имена претендентов.

«Закон о выборах губернатора Пензенской области у нас не предусматривает института самовыдвижения, только политические партии имеют право принимать такие решения на своих конференциях», - отметил Александр Синюков.

Сколько дней будет проходить голосование, один или три, как в 2020-м, центральной избирательной комиссией пока не объявлено.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Скажите почему заставляют бюджетников голосовать за Каденкова и др. Он что не верит в свою силу, авторитет? А дело в том что он не заслуживает по моему мнению в Думу, слабоват, здесь надо было активно работать, не быть молчуном на всех митингах собраниях и совещаниях, а первый раз в новостях услышал его голос за лет 10 наверное последние, да и что он сделал такого для области?

Гость||

зачем вся эта канитель??????????? есть же уже губернатор, назначили бы и скорее в дело, лишняя растрата эти выборы

Гость||

Гость писал(a):

Скажите почему заставляют бюджетников голосовать за Каденкова и др
как могут заставлять голосовать???????? это уголовное дело, диктофон в помощь и зона тем кто это делает

Гость||

...О ДЕТЯХ...

Почему убираете,что в преступном промысле попрошайничества с детьми занимаются лица цыганской национальности и к ним не принимают мер? Русскую судили за попрошайничество с детьми.Здесь нет разжигания чего либо по национальному признаку,а есть организованная преступность с использованием детей,национальной этнической группой

Е.Столярова собирается решать эту проблему или писать в Москву в администрацию президента?

Гость||

24.05.2021 19:13|

Скажите почему заставляют бюджетников голосовать за Каденкова и др

Типа должны отрабатывать зарплаты и др блага от государства. Бюджетник для этого и создан, чтобы власть поддерживать. Поэтому и бизнесс душат, чтобы бюджетников больше было для голосов кароче. Типа как пушечное мясо бюджетник

Гость||

Два месяца прошло,пора подвести предварительные итоги правления Врио.Кому стало легче жить? Что-то поменялось в лучшую сторону после БИА? Пусть перечислят свои достижения.С важным видом раздувание щек еще не повод для рисования себе 80%.

Гость||

Синюкова нары заждались.

Гость||

Кстати,Синюков..Он ждет следователей с Москвы со спецназом в масках? Почему по собственному еще не написал? Увезут ведь к матросам в тишину,оттуда не убежишь.

Имя: Гость
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