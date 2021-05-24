Решение о досрочных выборах губернатора должны принять в июне

24.05.2021 | 19:01

Рабочая группа по приему документов от кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах сформирована. Ее состав утвердили на заседании избирательной комиссии Пензенской области.

Осенью жители региона будут голосовать за претендентов на кресла депутатов Государственной Думы России и на должность главы бласти. Кампания стартует, как только будет опубликовано соответствующее решение. В нижнюю палату Федерального Собрания - указ Президента РФ.

«По поводу назначения досрочных выборов губернатора Пензенской области такое право принадлежит Законодательному собранию области, они должны принять решение. Поскольку сессия Законодательного собрания перенесена с 28 мая на 11 июня, мы полагаем, что в повестке дня будет вопрос о назначении выборов губернатора», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

То есть в первой половине июня в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы должно быть принято решение, после чего избиратели узнают имена претендентов.

«Закон о выборах губернатора Пензенской области у нас не предусматривает института самовыдвижения, только политические партии имеют право принимать такие решения на своих конференциях», - отметил Александр Синюков.

Сколько дней будет проходить голосование, один или три, как в 2020-м, центральной избирательной комиссией пока не объявлено.