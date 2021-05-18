У мэра Кузнецка Сергея Златогорского снизился годовой доход

18.05.2021 | 08:52

В Кузнецке опубликовали сведения о доходах, полученных руководством местной мэрии в 2020 году.

Глава администрации Сергей Златогорский задекларировал доход в размере 2 млн 557 тыс. 153 руб. 17 коп. (это на 310 тыс. меньше, чем в прошлом году). Его собственность не изменилась. Это автомобиль Kia Rio и доли в двух квартирах: 1/2 от 68,70 кв. м и 1/4 от 74,60 кв. м.

Супруга Сергея Златогорского получила 5 млн 437 тыс. 822 руб. 68 коп. (почти на 5 млн больше, чем в прошлом году). Она владеет автомобилем Kia YNS (Venga) и квартирой площадью 35,40 кв. м (было 54,80 кв. м).

Первый заместитель главы администрации города Кузнецка Рашид Шабакаев отчитался в получении 1 млн 316 тыс. 513 руб. 52 коп. В собственности у него находятся земельный участок (31,40 кв. м) и гараж такой же площади, а также 1/2 квартиры (86 кв. м).

Его супруга получила 294 тыс. 682 руб. 14 коп. Она владеет второй половиной указанной выше квартиры.

Замглавы администрации Иван Малкин указал в декларации сумму 1 млн 225 тыс. 123 руб. 66 коп. У него есть 1/4 квартиры площадью 65 кв. м.

Его супруга получила 582 тыс. 438 руб. Она владеет квартирой (28,5 кв. м) и 1/4 квартиры (65 кв. м). Кроме того, в совместной собственности у супругов находится земельный участок (1 000 кв. м).

Замглавы администрации Любовь Пастушкова задекларировала доход в размере 1 млн 685 тыс. 416 руб. 59 коп. Она владеет двумя квартирами (76,1 и 52,6 кв. м), дачей (34,7 кв. м), земельным участком (761 кв. м), двумя автомобилями (ВАЗ-2108 и Lifan X50).