Политика

Назначен новый заммэра Пензы вместо Германа Дорофеева

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В Пензе назначен новый заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства. Им стал Александр Басенко. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила пресс-служба мэрии. С этого же дня он приступил к исполнению обязанностей.

«Александр Николаевич будет курировать вопросы, связанные с муниципальным имуществом, земельным контролем, муниципальными закупками, работой муниципальных предприятий», - уточнили в администрации.

Ранее эту должность занимал Герман Дорофеев. Его последним рабочим днем на данном посту стало 13 апреля. Контракт с чиновником расторгли по соглашению сторон. В администрации Дорофеев проработал чуть больше года.

Перед этим врио губернатора Олег Мельниченко предложил мэру Пензы Андрею Лузгину уволить одного из своих заместителей. По словам врио главы региона, у него имеется запись, на которой зафиксировано, как заммэра просил у предпринимателя 10 млн за свои услуги.

По-прежнему пустует место замглавы по городскому хозяйству. После ухода Олега Денисова эти функции возложили на зама по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова.

Александр Басенко родился в городе Туапсе Краснодарского края в 1971 году. Имеет несколько высших образований, профильное - военное. 20 лет прослужил в армии, после службы и выхода на пенсию продолжительное время работал руководителем государственной компании, затем в частном бизнесе.

«Приехал в Пензу, город мне понравился. Надеюсь, что смогу поработать с пользой на благо города, региона», - цитирует Басенко пресс-служба.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе назначен новый заместитель главы администрации по экономике и развитию предпринимательства. Им стал Александр Басенко.
А это и чьих будет?

Гость||

Гость писал(a):

А это и чьих будет?
Говорят, не простой человек.

Гость||

Гость писал(a):

Говорят, не простой человек.
Ага. Родился на Кубани.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Приехал в Пензу, город мне понравился. Надеюсь, что смогу
Пенза - город возможностей и социальных лифтов. Приехал, понравилось, стал заммэра. И так может практически каждый, ну почти каждый...

Имя: Гость
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