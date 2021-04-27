Политика

Сенатором Совфеда от пензенского Заксобра может стать Ю. Лазуткина

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Сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представляющим Законодательное собрание Пензенской области, может стать Юлия Лазуткина.

Предложение о наделении ее соответствующими полномочиями председатель парламента Валерий Лидин внесет на рассмотрение депутатов на очередной сессии в четверг, 29 апреля.

После того как народные избранники примут окончательное решение, постановление будет направлено в Совфед, уточняется в материалах, размещенных на официальном сайте Заксобрания.

В декабре 2020 года Юлия Лазуткина стала первой женщиной в истории работы Заксобра, которую выбрали заместителем председателя парламента.

Членом Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области в настоящее время является Мария Львова-Белова. Сенатором был и Олег Мельниченко. 31 марта 2021-го Совфед досрочно прекратил его полномочия в связи с назначением врио губернатора Пензенской области.

Юлия Викторовна Лазуткина родилась 11 марта 1981 года в селе Колтовском Колышлейского района. В 2002 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «Менеджмент. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

После окончания вуза Юлия Лазуткина трудилась в ООО «Шаттдекор». С 2013 года работала менеджером по продажам в ООО «Бетонный завод «Терновский».

В июне 2015 года исполняла обязанности коммерческого директора ООО «Бетонный завод «Ломовский». В мае того же года была назначена генеральным директором ООО «Виктория».

С января по июль 2016 года занимала должность директора по развитию в ООО «Единая информационная система», «Пензенский Бизнес-журнал». С июля 2016 года является директором ООО «СтройСпецБетон».

17 ноября 2017 года Юлия Лазуткина была избрана депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.

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Гость||

Жена Буйлова шоль

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С июля 2016 года является директором ООО «СтройСпецБетон».
Бардюры не они выпускают?

Гость||

Кумовство неистребимо

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Зря не закрыли обсуждение...

Гость||

Дочь?

Гость||

Гость писал(a):

Кумовство неистребимо
Оно расцвело ещё более пышным цветом . У нас уже должности по рождению передаются.

Гость||

Гость писал(a):

Дочь?
Дочь!

Гость||

Мммдяя...

Гость||

Можно огласить список ее достижений, благодаря которым ее назначают на этот пост? Почему ее, а не меня?

Гость||

Жители Сурского края верят что Юлия Викторовна достойно представит губернию на федеральном уровне и ждут успехов в работе на благо родного региона!

Гость||

какой позор

Гость||

КУМОВСТВО В ЧИСТОМ ВИДЕ. МАЛО КТО ЗНАЕТ О ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯХ (И ЕСТЬ ЛИ ТАКОВЫЕ?). В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НАДО ИЗБИРАТЬ НА ВСЕНАРОДНЫХ ВЫБОРАХ. ИНАЧЕ ПЕРЕДАЧА ДОЛЖНОСТЕЙ ПО НАСЛЕДСТВУ И КОРРУПЦИЯ.

Гость||

У неё тоже будут усы?Бутафория?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После окончания вуза Юлия Лазуткина трудилась в ООО «Шаттдекор».
ООО "ШАТТДЕКОР".ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАЛЬМЕН ЙЕНС. Уставной капитал:252.28 млн.(!!!!!)Учредители:ШАТТДЕКОР АГ

(РОРДОРФ ОТ ТАНЗАУ ВАЛЬТЕР-ШАТТ-АЛЛЕЕ, 1-3, 83101, РОРДОРФ) 100% 252.28 млн.р.

ШАТТДЕКОР АГ 200 млн.р.

Т.е. это реальная немецкая компания зарегистрированная у нас и естественно она попала туда по блату исключительно благодаря протекции отца. Но там видимо не сложилось и пошли так себе фирмочки ,и на Мануйлова поработала и на Шибаеву (СпецБетон).Самое интересное что во времена СССР у неё не было такого шанса пройти по депутатским стопам отца ,тогда это не приветствовалось и всякое кумовство запрещалось.

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Имя: Гость
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