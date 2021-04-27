Сенатором Совфеда от пензенского Заксобра может стать Ю. Лазуткина

27.04.2021 | 12:55

Сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ, представляющим Законодательное собрание Пензенской области, может стать Юлия Лазуткина.

Предложение о наделении ее соответствующими полномочиями председатель парламента Валерий Лидин внесет на рассмотрение депутатов на очередной сессии в четверг, 29 апреля.

После того как народные избранники примут окончательное решение, постановление будет направлено в Совфед, уточняется в материалах, размещенных на официальном сайте Заксобрания.

В декабре 2020 года Юлия Лазуткина стала первой женщиной в истории работы Заксобра, которую выбрали заместителем председателя парламента.

Членом Совета Федерации ФС РФ от Пензенской области в настоящее время является Мария Львова-Белова. Сенатором был и Олег Мельниченко. 31 марта 2021-го Совфед досрочно прекратил его полномочия в связи с назначением врио губернатора Пензенской области.

Юлия Викторовна Лазуткина родилась 11 марта 1981 года в селе Колтовском Колышлейского района. В 2002 году окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «Менеджмент. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».

После окончания вуза Юлия Лазуткина трудилась в ООО «Шаттдекор». С 2013 года работала менеджером по продажам в ООО «Бетонный завод «Терновский».

В июне 2015 года исполняла обязанности коммерческого директора ООО «Бетонный завод «Ломовский». В мае того же года была назначена генеральным директором ООО «Виктория».

С января по июль 2016 года занимала должность директора по развитию в ООО «Единая информационная система», «Пензенский Бизнес-журнал». С июля 2016 года является директором ООО «СтройСпецБетон».

17 ноября 2017 года Юлия Лазуткина была избрана депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва.