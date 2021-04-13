Заместителей мэра Пензы оставили на местах

13.04.2021 | 10:16

Все заместители главы администрации Пензы остаются на своих постах. По данным на утро вторника, 13 апреля, ни один из них не был уволен.

Накануне врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что у него имеется диктофонная запись, на которой один из замов Андрея Лузгина просит у некоего предпринимателя 10 млн руб. за свои услуги.

Фамилия чиновника публично названа не была, но Мельниченко обещал сообщить ее Лузгину и выразил мнение, что такой человек не должен работать в мэрии. Кроме того, врио губернатора заверил, что передаст имеющуюся у него запись в правоохранительные органы.

В региональном следственном управлении произошедшее пока не комментируют. В мэрии сообщили, что на данный момент (вторник, 13 апреля, 10:00) все заместители руководителя работают.

Первым заместителем главы администрации города (по организации ее деятельности) является Виталий Макаров. В настоящее время он исполняет обязанности мэра (Лузгин улетел в командировку).

Зам по социальной политике и развитию местного самоуправления - Сергей Волков, по земельным и градостроительным вопросам - Магомед Агамагомедов, по экономике и развитию предпринимательства - Герман Дорофеев.