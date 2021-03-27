А. Калашников пожелал новому врио губернатора удачи в работе

27.03.2021 | 18:00

Представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти, религиозных конфессий собрались в Законодательном собрании области на церемонию официального представления Олега Мельниченко на должность временно исполняющего обязанности губернатора.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о его назначении.

«Я уверен, что знания, опыт государственного управления и профессионализм позволят Олегу Владимировичу своевременно и качественно решать задачи, поставленные руководством страны, по общественно-политическому и социально-экономическому развитию Пензенской области», - прокомментировал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Доверие высокое, выдано оно авансом, его еще надо отработать. И впереди у нас - огромное количество задач, которые мы просто обязаны решить», - констатировал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Приоритетные направления деятельности Олег Мельниченко озвучил в ходе своего выступления. Одно из первоочередных - борьба с распространением коронавирусной инфекции и наращивание темпов вакцинации населения.

Также временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что реализация национальных проектов должна идти согласно графикам и не привлекать внимания правоохранительных и контролирующих органов.

«Я буду очень внимательно отслеживать все вопросы, связанные с коррупцией, с какими-либо поборами либо выстраиванием каких-либо схем при осуществлении государственных закупок. Сразу хочу предупредить: если это будет осуществляться, будут приняты соответствующие меры», - пообещал Олег Мельниченко.

Определили и вектор работы с представителями бизнеса и гражданским сообществом.

О готовности к паводку, предстоящей посевной кампании говорить будут уже на следующей неделе на оперативном совещании в правительстве.

В своей речи Олег Мельниченко не забыл и ветеранов, особенно тех, под чьим руководством начинал подниматься по карьерной лестнице.

«Я ему хотел бы пожелать хороших кадров, удачи в решении вопросов на благо Пензенской области. Опыт у него огромный, он прошел, как говорится, от сохи. Пусть трудится», - напутствовал почетный гражданин г. Пензы Александр Калашников.

Мельниченко намерен баллотироваться на выборы губернатора Пензенской области. Они пройдут в сентябре этого года. Одновременно жителям предстоит избрать депутатов Государственной думы.