Политика

А. Калашников пожелал новому врио губернатора удачи в работе

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Представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти, религиозных конфессий собрались в Законодательном собрании области на церемонию официального представления Олега Мельниченко на должность временно исполняющего обязанности губернатора.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о его назначении.

«Я уверен, что знания, опыт государственного управления и профессионализм позволят Олегу Владимировичу своевременно и качественно решать задачи, поставленные руководством страны, по общественно-политическому и социально-экономическому развитию Пензенской области», - прокомментировал полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Доверие высокое, выдано оно авансом, его еще надо отработать. И впереди у нас - огромное количество задач, которые мы просто обязаны решить», - констатировал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Приоритетные направления деятельности Олег Мельниченко озвучил в ходе своего выступления. Одно из первоочередных - борьба с распространением коронавирусной инфекции и наращивание темпов вакцинации населения.

Также временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что реализация национальных проектов должна идти согласно графикам и не привлекать внимания правоохранительных и контролирующих органов.

«Я буду очень внимательно отслеживать все вопросы, связанные с коррупцией, с какими-либо поборами либо выстраиванием каких-либо схем при осуществлении государственных закупок. Сразу хочу предупредить: если это будет осуществляться, будут приняты соответствующие меры», - пообещал Олег Мельниченко.

Определили и вектор работы с представителями бизнеса и гражданским сообществом.

О готовности к паводку, предстоящей посевной кампании говорить будут уже на следующей неделе на оперативном совещании в правительстве.

В своей речи Олег Мельниченко не забыл и ветеранов, особенно тех, под чьим руководством начинал подниматься по карьерной лестнице.

«Я ему хотел бы пожелать хороших кадров, удачи в решении вопросов на благо Пензенской области. Опыт у него огромный, он прошел, как говорится, от сохи. Пусть трудится», - напутствовал почетный гражданин г. Пензы Александр Калашников.

Мельниченко намерен баллотироваться на выборы губернатора Пензенской области. Они пройдут в сентябре этого года. Одновременно жителям предстоит избрать депутатов Государственной думы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Я буду очень внимательно отслеживать все связанное с коррупцией, с какими-либо поборами либо выстраиванием каких-либо схем

----

армяне больше не будут делать дороги??

Гость||

Пришел мужик в магазин.

- У вас сметана есть?

- Нет.

- Так вам и надо!

Гость||

Так Савина посадят ?

Гость||

Красавчик, велел не расслаблятся.

Гость||

...реализация национальных проектов должна идти согласно графикам...

Да, да, мы поняли.

Гость||

Гость писал(a):

Так Савина посадят ?
Только в твоих сновидениях разве что.

Гость||

Будет воровать осторожно.

Гость||

Калашникова в мэры!

А друга сына взяточника под следствие

Гость||

реализация национальных проектов должна идти согласно графикам,даже не пытался понравится, жестко так холопов на место поставил. Молодца!

Гость||

Калашников Александр Серафимович последний мэр города Пензы которого избирал народ.

Гость||

Гость писал(a):

Калашникова в мэры!

А друга сына взяточника под следствие

Пенсионер-лизун Калашников пусть дома сидит. Мельниченко никогда у сохи не был.

Гость||

Новый барин приехал, авось добрее будет.

Гость||

Гость писал(a):

Калашников Александр Серафимович последний мэр города Пензы которого избирал народ.
Это было при царе Горохе. 8 июля ему будет 72 года. Пусть дома сидит.

Гость||

Интересно, аванс в скольки значном размере ему выдали?

Гость||

Гость писал(a):

Пенсионер-лизун Калашников пусть дома сидит.
Не стыдно клеветать на Калашникова?

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Имя: Гость
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