Олег Денисов избавился от приставки «и. о.» на посту главы администрации

В четверг, 25 марта, в Белинском районе прошел конкурс на замещение должности главы администрации.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, депутаты собрания представителей единогласно решили назначить на эту должность Олега Денисова.

Присутствовавший на заседании врио заместителя председателя правительства области Павел Маслов поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на благо жителей района.

Олег Денисов родился 14 мая 1977 года в Сердобске. В 2011 году он стал главным специалистом администрации Железнодорожного района Пензы, позднее возглавил отдел благоустройства. В 2015-м Олег Вячеславович был назначен на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, а с января 2016 года занимал пост главы администрации Железнодорожного района.

4 июня 2020 года стал заместителем главы администрации Пензы по городскому хозяйству.

10 февраля 2021-го Денисов оставил свой пост. На него временно возложили обязанности главы администрации Белинского района.