Олег Денисов избавился от приставки «и. о.» на посту главы администрации

Политика

Олег Денисов избавился от приставки «и. о.» на посту главы администрации
Печать
Telegram

В четверг, 25 марта, в Белинском районе прошел конкурс на замещение должности главы администрации.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, депутаты собрания представителей единогласно решили назначить на эту должность Олега Денисова.

Присутствовавший на заседании врио заместителя председателя правительства области Павел Маслов поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе на благо жителей района.

Олег Денисов родился 14 мая 1977 года в Сердобске. В 2011 году он стал главным специалистом администрации Железнодорожного района Пензы, позднее возглавил отдел благоустройства. В 2015-м Олег Вячеславович был назначен на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, а с января 2016 года занимал пост главы администрации Железнодорожного района.

4 июня 2020 года стал заместителем главы администрации Пензы по городскому хозяйству.

10 февраля 2021-го Денисов оставил свой пост. На него временно возложили обязанности главы администрации Белинского района.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
денисов назначение должность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!