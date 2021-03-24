Правительство Пензенской области уйдет в отставку

24.03.2021 | 07:59

Процедура предусмотрена Уставом Пензенской области.

«4. Решение Президента Российской Федерации об отрешении Губернатора Пензенской области от должности влечет за собой отставку возглавляемого Губернатором Пензенской области Правительства Пензенской области», - говорится в уставе.

Глава государства досрочно освободил Ивана Белозерцева от должности губернатора во вторник, 23 марта, в связи с утратой доверия (тот арестован по обвинению в получении взяток).

Несмотря на отставку, все члены кабинета министров продолжат временно исполнять свои обязанности.

«5. В случае отставки Правительства Пензенской области, предусмотренной частью 4 настоящей статьи, оно продолжает действовать до сформирования нового Правительства Пензенской области», - гласит устав.

По данным на 8:00 среды, 24 марта, регион остается без губернатора - временно исполняющий обязанности пока не назначен. Известно, что выборы состоятся в ближайший Единый день голосования, 19 сентября.