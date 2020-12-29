Глава Пензы рассказал, планируются ли изменения в депутатском корпусе

29.12.2020 | 12:22

На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 29 декабря, глава администрации Пензы Владимир Мутовкин ответил на вопрос о том, ожидаются ли в 2021 году изменения в составе корпуса Пензенской городской думы.

«Пока никто из депутатов не заявлял, что хочет занять государственную или муниципальную должность, несовместимую с исполнением депутатских полномочий», - ответил глава Пензы.

Он также осветил и другую причину, по которой депутат может лишиться мандата, - нарушение антикоррупционного законодательства.

«Около 12 человек допустили ошибки разного уровня при заполнении декларации о доходах. Людмиле Коломыцевой комиссия вынесла рекомендацию об объявлении предупреждения. Материалы еще по двум депутатам рассматривает областная комиссия. Когда ее решение будет доведено, можно будет разговаривать предметно. Пока официальной информации нет», - пояснил Владимир Мутовкин.

Вопрос об объявлении Людмиле Коломыцевой предупреждения рассматривался на последней сессии гордумы 25 декабря. Решение не было принято.

Аналогичные претензии ранее предъявлялись двум представителям фракции КПРФ: 20-летнему Александру Рогожкину и 42-летнему Андрею Жданникову.

Федеральное законодательство рассматривает недостоверные сведения в декларации о доходах как нарушение антикоррупционных норм. Бывали случаи, когда депутаты досрочно прекращали полномочия. В 2017 году состав думы покинули три человека.