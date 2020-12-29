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Политика

Глава Пензы рассказал, планируются ли изменения в депутатском корпусе

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На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 29 декабря, глава администрации Пензы Владимир Мутовкин ответил на вопрос о том, ожидаются ли в 2021 году изменения в составе корпуса Пензенской городской думы.

«Пока никто из депутатов не заявлял, что хочет занять государственную или муниципальную должность, несовместимую с исполнением депутатских полномочий», - ответил глава Пензы.

Он также осветил и другую причину, по которой депутат может лишиться мандата, - нарушение антикоррупционного законодательства.

«Около 12 человек допустили ошибки разного уровня при заполнении декларации о доходах. Людмиле Коломыцевой комиссия вынесла рекомендацию об объявлении предупреждения. Материалы еще по двум депутатам рассматривает областная комиссия. Когда ее решение будет доведено, можно будет разговаривать предметно. Пока официальной информации нет», - пояснил Владимир Мутовкин.

Вопрос об объявлении Людмиле Коломыцевой предупреждения рассматривался на последней сессии гордумы 25 декабря. Решение не было принято.

Аналогичные претензии ранее предъявлялись двум представителям фракции КПРФ: 20-летнему Александру Рогожкину и 42-летнему Андрею Жданникову.

Федеральное законодательство рассматривает недостоверные сведения в декларации о доходах как нарушение антикоррупционных норм. Бывали случаи, когда депутаты досрочно прекращали полномочия. В 2017 году состав думы покинули три человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Единоросы там места годами отсиживают а толку нет ,это ни кто не рассматривает ? Почему нет развития области ,а эти делопуты не сменяемы ? Сколько нарушений за этими единоромами ,но их прикрывают ,а если из КПРФ то шаг в сторону уже расстрел . Скрыть пустой счёт это конечно преступление , это если сынок распустится из за должности папеньки то это нормально ,папеньку за это повыше поставят

Имя: Гость
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