Назначен и. о. главы администрации Колышлейского района

22.10.2020 | 09:24

Исполняющим обязанности главы администрации Колышлейского района Пензенской области назначен Вильдан Сафиуллович Узбеков. Такое решение приняло собрание представителей на сессии, состоявшейся в среду, 21 октября. Об этом сообщается на сайте администрации района.

Ранее Вильдан Узбеков занимал должность руководителя аппарата администрации города Заречного.

Он будет исполняющим обязанности до проведения конкурса на должность главы администрации района по контракту, который назначен на 10 ноября.

Ранее администрацией Колышлейского района руководил Александр Спирягин. Он покинул свой пост в августе после визита губернатора Ивана Белозерцева. Глава региона получил обращение, подписанное 160 сельчанами, о закрытии местной бани. Власти объяснили этот шаг нехваткой денег на ремонт здания, построенного в 1965 году.

«Вы глава муниципального образования, вы отвечаете за развитие района. Вы на должности 10 лет, за 10 лет немало вам удалось сделать, но я вижу, что сегодня настало время ротации. Поэтому я предлагаю вам написать заявление и перейти на другую работу», - обратился к Спирягину Белозерцев.

14 августа депутаты собрания представителей приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Колышлейского района Александра Спирягина.