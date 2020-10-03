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Политика

Иван Белозерцев дал понять, что в кабмине не будет больших зачисток

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В субботу, 3 октября, губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции рассказал о грядущих возможных изменениях в кабинете министров и правительстве Пензенской области.

«Николай Симонов остается в должности председателя правительства Пензенской области. Мы с ним проработали пять лет и видим результаты в экономике, в промышленности. Я уже подписал обращение в адрес Законодательного собрания, депутаты рассмотрят его на октябрьской сессии, и я не сомневаюсь, что утвердят его в должности», - сообщил он.

Министр образования Александр Воронков, по мнению главы региона, работает эффективно. «Да, проблемы и недостатки есть, но он набрался опыта, в этой сфере немало делается, есть показатели, которыми мы гордимся на федеральном уровне», - отметил Белозерцев.

Он дал понять, что больших зачисток в кабинете министров не будет.

«Я отношусь очень бережно, очень взвешенно. Если есть достойные результаты, то, может быть, нет смысла менять, а надо что-то подкорректировать в работе действующего министра», - пояснил глава региона.

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Гость||

Хи-хи. Есть успехи.

Гость||

После Столяровой никто и не ждал ничего от этого

Гость||

Кто бы мог подумать!Такая неожиданность!

Гость||

Прям бах среди чистого неба и сююююприз

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Николай Симонов остается в должности председателя правительства Пензенской области. Мы с ним проработали пять лет и видим результаты в экономике, в промышленности.
Так где там ЗИФ ?А где станки с этого ЗИФа выкупленные по приказу губернатора за бюджетные средства ?А куратором истории с ЗИФом был как раз Симонов.

Гость||

Застой намерен продолжить? Каков поп, таков и приход. Опять Курдовы, Чере-Мушкины, Йоффе, Симоновы? Результат развала экономики и промышленности при Симонове главе области нравится?

Имя: Гость
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