Иван Белозерцев дал понять, что в кабмине не будет больших зачисток

03.10.2020 | 13:09

В субботу, 3 октября, губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции рассказал о грядущих возможных изменениях в кабинете министров и правительстве Пензенской области.

«Николай Симонов остается в должности председателя правительства Пензенской области. Мы с ним проработали пять лет и видим результаты в экономике, в промышленности. Я уже подписал обращение в адрес Законодательного собрания, депутаты рассмотрят его на октябрьской сессии, и я не сомневаюсь, что утвердят его в должности», - сообщил он.

Министр образования Александр Воронков, по мнению главы региона, работает эффективно. «Да, проблемы и недостатки есть, но он набрался опыта, в этой сфере немало делается, есть показатели, которыми мы гордимся на федеральном уровне», - отметил Белозерцев.

Он дал понять, что больших зачисток в кабинете министров не будет.

«Я отношусь очень бережно, очень взвешенно. Если есть достойные результаты, то, может быть, нет смысла менять, а надо что-то подкорректировать в работе действующего министра», - пояснил глава региона.