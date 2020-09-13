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Политика

В Пензе и Заречном регистрируют низкую явку на выборах

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В Пензенской области обнародованы промежуточные итоги явки на выборах губернатора и довыборах в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

По данным избиркома на 12:00 13 сентября, свои голоса за претендентов на должность главы региона отдали 488 194 пензенца (это 46,39% от общего числа избирателей).

За кандидатов в депутаты Госдумы проголосовали 215 502 жителя Лермонтовского округа (40,25% зарегистрированных здесь избирателей).

Высокая явка отмечена в Шемышейском, Неверкинском, Лопатинском, Наровчатском и Башмаковском районах. Низкая - в Пензе и Заречном.

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Гость||

Заняться что ли нечем? Одно и то же писать?

Гость||

Все сделали свой выбор?! Или пишут, лежа на диване? А потом удивляются, почему так- то????

Гость||

Ну ты и дибил!!

Гость||

Я сомневаюсь в твоей мудрости))

Гость||

Если бы было голосование за "новинки" в городской среде, явка была бы выше!

Гость||

один кентавр чего стоит...

Гость||

Уважаемые посетители! Огромная просьба - не перегибать с идиоматическим выражениями в своих постах на нашем сайте.

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемые посетители! Огромная просьба - не перегибать с идиоматическим выражениями в своих постах на нашем сайте.
А ты, уважаемый, относись к посетителям с уважением, и не получишь идиоматических выражений в свой адрес. И уж тем более не смей плевать в колодец, откуда ты пьёшь, сапака такая! И не только ты, кстати!

Гость||

Вы хоть закусывать успеваете?

Гость||

Он такой от рождения

Гость||

Мне хватило закона о пенсионном возрасте.дураком надо быть,чтобы голосовать после такого

Гость||

Извольте, а чего не так то?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.09.2020 14:02|

Ну ты и дибил!!

Правильно пишется "дебил"

Гость||

можно я предскажу кто выиграет это будет гражданин ....если кому нужен пред-угад в дальнейшем спрашивайте.напишу.

Имя: Гость
Комментарий:

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