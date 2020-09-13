В Пензе и Заречном регистрируют низкую явку на выборах

13.09.2020 | 13:36

В Пензенской области обнародованы промежуточные итоги явки на выборах губернатора и довыборах в Государственную думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу.

По данным избиркома на 12:00 13 сентября, свои голоса за претендентов на должность главы региона отдали 488 194 пензенца (это 46,39% от общего числа избирателей).

За кандидатов в депутаты Госдумы проголосовали 215 502 жителя Лермонтовского округа (40,25% зарегистрированных здесь избирателей).

Высокая явка отмечена в Шемышейском, Неверкинском, Лопатинском, Наровчатском и Башмаковском районах. Низкая - в Пензе и Заречном.