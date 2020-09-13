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Политика

Более 250 тыс. пензенцев проголосовали на довыборах в Госдуму

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Почти 570 тысяч жителей Пензенской области проголосовали на выборах губернатора. Данные по явке на 18:00 13 сентября сообщили представители региональной избирательной комиссии.

Свои голоса за кандидатов на пост главы региона отдали 568 349 человек - это 53,95% от общего числа избирателей (в статистику пока не вошла явка в Первомайском районе Пензы, после публикации результатов оттуда показатели несколько подрастут).

На довыборах в Государственную думу к 18:00 проголосовали 256 147 жителей 147-го Лермонтовского одномандатного округа. Это 47,84% лиц, внесенных в списки.

Двери 1 085 избирательных участков будут открыты до 20:00. После закрытия начнется обработка бюллетеней и подсчет голосов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да жизнь не удалась, ручку и ту с...или

Гость||

ни чё себе 6 часть населения голосонула это прорыв. Главное в подсчетах не ошиблись бы.

Гость||

Не боись! Не ошибутся...

Гость||

Избиратенный участок в 11 школе,время начало 12. Закончились одноразовые авторучки для избирателей. Хотел голосовать за одного,но из вредности проголосовал за другого. Даже на этом стараются прикроить денег?

Если 1 ручка стоит 20 рублей и не дали 1000 или более ручек,считайте сами. Многие избиратели матерятся и проклинают...

Это нарушение при голосовании или меня нагло обманули,обещая ручку???

Маску дали,руки брызгали. А ручку зажали. Пусть разберутся,свидетелей полдома,всех надули...

НЕ УБИРАЙ МОДЕРАТОР! НЕ ЗАДУШИШЬ ПРАВДУ О ВЫБОРАХ!!!

Гость||

Маски были, ручек не было. Маску забыл дома, пришлось взять выданную. А ручка у меня своя с собой всегда. Что за мелочные пеньзяки.

Имя: Гость
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