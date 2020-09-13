Более 250 тыс. пензенцев проголосовали на довыборах в Госдуму

13.09.2020 | 18:56

Почти 570 тысяч жителей Пензенской области проголосовали на выборах губернатора. Данные по явке на 18:00 13 сентября сообщили представители региональной избирательной комиссии.

Свои голоса за кандидатов на пост главы региона отдали 568 349 человек - это 53,95% от общего числа избирателей (в статистику пока не вошла явка в Первомайском районе Пензы, после публикации результатов оттуда показатели несколько подрастут).

На довыборах в Государственную думу к 18:00 проголосовали 256 147 жителей 147-го Лермонтовского одномандатного округа. Это 47,84% лиц, внесенных в списки.

Двери 1 085 избирательных участков будут открыты до 20:00. После закрытия начнется обработка бюллетеней и подсчет голосов.