Более 1 000 жителей Пензенской области будут голосовать на дому

18.06.2020 | 18:24

Дополнительные выборы депутата Государственной думы по 147-му одномандатному Лермонтовскому округу и выборы в муниципальных округах, как и губернаторские, пройдут в единый день голосования - 13 сентября. Подготовка к нему началась.

«На выборы губернатора будет задействовано 499 точек подключения по видеонаблюдению. Будем использовать 107 КОИБов, при этом 25 участков - в Заречном и 82 - в Пензе», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Тем временем приближается старт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. С начала приема заявлений об откреплении и прикреплении к тому или иному участку, то есть о своем желании проголосовать в удобном месте, уже заявили 8 232 человека.

До окончания срока (14:00 воскресенья, 21 июня) этот показатель, предположительно, вырастет. Более 1 000 жителей области по тем или иным причинам будут голосовать на дому. Формируется корпус наблюдателей.

«Выдвижение наблюдателей на избирательные участки обеспечивают общественные организации и политические партии, в том числе и граждане самостоятельно», - рассказал председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Отдельное внимание в подготовительной работе уделяется профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«Безопасность стоит первой в очереди - как членов участковых избирательных комиссий, так и участников голосования. В территориальные комиссии в полном объеме поставлены все средства индивидуальной защиты очень высокого качества», - пояснил Александр Синюков.

Из-за коронавирусной инфекции в лечебных учреждениях, куда обычно привозят переносные ящики, решение о голосовании будут принимать главврачи. В закрытые на карантин учреждения и с так называемыми «красными зонами», то есть туда, где существует угроза жизни и здоровью людей, сотрудники избиркома не поедут.