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Политика

Более 1 000 жителей Пензенской области будут голосовать на дому

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Дополнительные выборы депутата Государственной думы по 147-му одномандатному Лермонтовскому округу и выборы в муниципальных округах, как и губернаторские, пройдут в единый день голосования - 13 сентября. Подготовка к нему началась.

«На выборы губернатора будет задействовано 499 точек подключения по видеонаблюдению. Будем использовать 107 КОИБов, при этом 25 участков - в Заречном и 82 - в Пензе», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Тем временем приближается старт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. С начала приема заявлений об откреплении и прикреплении к тому или иному участку, то есть о своем желании проголосовать в удобном месте, уже заявили 8 232 человека.

До окончания срока (14:00 воскресенья, 21 июня) этот показатель, предположительно, вырастет. Более 1 000 жителей области по тем или иным причинам будут голосовать на дому. Формируется корпус наблюдателей.

«Выдвижение наблюдателей на избирательные участки обеспечивают общественные организации и политические партии, в том числе и граждане самостоятельно», - рассказал председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

Отдельное внимание в подготовительной работе уделяется профилактике распространения коронавирусной инфекции.

«Безопасность стоит первой в очереди - как членов участковых избирательных комиссий, так и участников голосования. В территориальные комиссии в полном объеме поставлены все средства индивидуальной защиты очень высокого качества», - пояснил Александр Синюков.

Из-за коронавирусной инфекции в лечебных учреждениях, куда обычно привозят переносные ящики, решение о голосовании будут принимать главврачи. В закрытые на карантин учреждения и с так называемыми «красными зонами», то есть туда, где существует угроза жизни и здоровью людей, сотрудники избиркома не поедут.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Живу на даче и хотел приехать голосовать по месту прописки,но бензин подорожал...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков. Более 1 000 жителей Пензенской области будут голосовать на дому
ЧО? ПОНЕСЛАСЬ?

Гость||

Гость писал(a):

ЧО? ПОНЕСЛАСЬ?
Сомнений нет что подсчитают "правильно".

Гость||

В цирке сделайте агитпункт. Придут все голосовать.

Гость||

Гость писал(a):

В цирке
а у нас нет цирка и уже давно.

Гость||

Цирк-то уехал, а клоуны остались

Гость||

У нас вообще цирковой регион.Цирка везде хватает.Утомили уже

Гость||

Формируется корпус наблюдателей.Из своих.

Гость||

Находящиеся на лечении точно знают как голосовать, там ловить нечего

Имя: Гость
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