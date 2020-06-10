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Политика

В Пензе депутата хотят внести в список жертв политических репрессий

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«Внести в список жертв политических репрессий депутата 7-го созыва Пензенской городской думы Рогожкина Александра Владимировича», - такое предложение прозвучало на заседании комиссии гордумы в среду, 10 июня.

Внес его депутат Александр Смирнов, по-видимому, в шутку: в этот момент думцы обсуждали деятельность по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. 20-летнего Александра Рогожкина на заседании не было.

Неожиданно шутка обернулась реальностью. Депутаты на полном серьезе поставили эту поправку к проекту решения на голосование.

За ее принятие проголосовали семь человек, против оказались двое, воздержались трое. В итоге проект решения в целом с учетом поправки будет вынесен на ближайшую сессию гордумы.

В современном российском законодательстве под политическими репрессиями подразумеваются меры в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, направления в ссылку, на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в отношении лиц, признававшихся социально опасными для государства.

Александр Рогожкин, как известно, нередко вступает в прения с членами депутатского корпуса по различным вопросам, в том числе касающимся регламента проведения заседаний.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

На фото депутат..?

Гость||

За народ мучиются.

Гость||

Действительно жертва!

Гость||

Это что такое на фото ?

Гость||

Жертва козантипа.

Гость||

Заголосовались! Вот бедолаги, то ли перегрелись,то ли перетрудились,то ли ещё что-то пере... Такого цирка ещё не было. Отличный сюжет для Вечернего Урганта или Пилорамы!что ж они за повышение МРОТ в регионе так не проголосуют!?

Гость||

Я реально обоссусь,если на фото депутат.

Гость||

На фото мальчик,по виду,очень хотящий в туалет.

Имя: Гость
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