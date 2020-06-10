В Пензе депутата хотят внести в список жертв политических репрессий

10.06.2020 | 16:53

«Внести в список жертв политических репрессий депутата 7-го созыва Пензенской городской думы Рогожкина Александра Владимировича», - такое предложение прозвучало на заседании комиссии гордумы в среду, 10 июня.

Внес его депутат Александр Смирнов, по-видимому, в шутку: в этот момент думцы обсуждали деятельность по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. 20-летнего Александра Рогожкина на заседании не было.

Неожиданно шутка обернулась реальностью. Депутаты на полном серьезе поставили эту поправку к проекту решения на голосование.

За ее принятие проголосовали семь человек, против оказались двое, воздержались трое. В итоге проект решения в целом с учетом поправки будет вынесен на ближайшую сессию гордумы.

В современном российском законодательстве под политическими репрессиями подразумеваются меры в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, направления в ссылку, на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в отношении лиц, признававшихся социально опасными для государства.

Александр Рогожкин, как известно, нередко вступает в прения с членами депутатского корпуса по различным вопросам, в том числе касающимся регламента проведения заседаний.