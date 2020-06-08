Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|16:50
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Политика

На совещании с губернатором чиновник не вовремя включил микрофон

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В понедельник, 8 июня, на совещании в режиме видео-конференц-связи губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу главы администрации одного из районов региона.

Губернатор заговорил о медицинских масках, направленных в разные муниципальные образования для бесплатной раздачи жителям, и поинтересовался: «Было в Сосновоборском районе?» Глава администрации Владимир Едалов ответил, что маски раздавали в достаточном количестве.

Кто-то из районных руководителей, видимо случайно включив микрофон, спросил у подчиненных: «У нас было, что ли, нет?»

Ивану Белозерцеву такая неосведомленность чиновника не понравилась. «А кто спросил? - уточнил он, но ответа не последовало. - Городище, по-моему».

«Нет. У нас было 900 штук, раздали. Вопрос я не задавал», - заверил Александр Водопьянов.

«Я не понял, кто спросил, но мы можем посмотреть. Это говорит о том, что глава района не вникает в положение дел: было, что ли. На прошлом совещании дал поручение раздать в районы. Раздали. Глава района не знает, оторван от земли. Надо ходить по земле, бороться за жизнь и здоровье людей», - подчеркнул губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

журналисты ПензаИнформа, как вам не стыдно !

Гость||

Нигде в Пензе масок не раздавали и не раздают

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Надо ходить по земле, бороться за жизнь и здоровье людей», - подчеркнул губернатор.
Из окна кабинета?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев подверг критике
ИА, не надо изображать голивуд, кина мы насмотрелись и цену вам знаем.

Гость||

иван,ну какие маски. хватит народ смешить.все уже забили на твои маски и на карантин.угомонись и ты.

Гость||

Не не вовремя включил, а вовремя не выключил.

Гость||

А когда в Пензе раздавали?

Гость||

Кто знает: Гарант сказал нашему "ЛЮБО" на второй срок или совсем наоборот, типа загрустить в своих хоромах?

Гость||

Больницу инфекционного профиля строить нужно, маски поздно раздавать, уже не поможет.

Гость||

Когда появится быстро возводимый госпиталь в нашем регионе? Никогда?

Гость||

Маски раздать мало. А обязать магазины и транспорт не впускать людей без масок(как, например, в Мордовии) власть не хочет. Поэтому и идет рост инфицированных.

Гость||

Во всех магазах антисептики для рук стоят, а в пятёрочке на западной - маски выдают бесплатно!!!

Гость||

А надо ли, чтобы о том, что 900 масок раздали, глава знал? Там заместителей до тучи

Гость||

В кузнецке тоже не было видно чтобы маски бесплатно раздавали. Пурга какая то, очередной бред.

Имя: Гость
Комментарий:

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