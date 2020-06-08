На совещании с губернатором чиновник не вовремя включил микрофон

08.06.2020 | 15:28

В понедельник, 8 июня, на совещании в режиме видео-конференц-связи губернатор Иван Белозерцев подверг критике работу главы администрации одного из районов региона.

Губернатор заговорил о медицинских масках, направленных в разные муниципальные образования для бесплатной раздачи жителям, и поинтересовался: «Было в Сосновоборском районе?» Глава администрации Владимир Едалов ответил, что маски раздавали в достаточном количестве.

Кто-то из районных руководителей, видимо случайно включив микрофон, спросил у подчиненных: «У нас было, что ли, нет?»

Ивану Белозерцеву такая неосведомленность чиновника не понравилась. «А кто спросил? - уточнил он, но ответа не последовало. - Городище, по-моему».

«Нет. У нас было 900 штук, раздали. Вопрос я не задавал», - заверил Александр Водопьянов.

«Я не понял, кто спросил, но мы можем посмотреть. Это говорит о том, что глава района не вникает в положение дел: было, что ли. На прошлом совещании дал поручение раздать в районы. Раздали. Глава района не знает, оторван от земли. Надо ходить по земле, бороться за жизнь и здоровье людей», - подчеркнул губернатор.