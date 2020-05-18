Годовой доход главного прокурора Пензенской области возрос на 1 млн

18.05.2020 | 14:00

Прокуратура Пензенской области обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного прокурора региона Натальи Канцеровой и ее заместителей за 2019 год.

Руководитель надзорного органа указала в декларации сумму 4 млн 33 тыс. 10 рублей. Это на миллион больше, чем за 2018-й (3 млн 25 тыс. 283). У Натальи Канцеровой нет недвижимости в собственности. Если раньше ей принадлежал автомобиль SsangYong Actyon, то теперь - Mercedes-Benz GLK 250 4MATIC.

Заместитель прокурора Олег Световой сообщил о доходе в размере 3 млн 535 тыс. 332 рубля (за 2018-й - 2 641 544). У него есть два земельных участка, в одном из которых он владеет долей 28/2304 (2 000 и 2 304 кв. м), два дома (41,9 и 131 кв. м), 3/4 квартиры (84,9 кв. м) и половина гаража (21,5 кв. м). Если раньше Олегу Световому принадлежало два автомобиля - Nissan Murano и ВАЗ-2121, то теперь только один - Nissan X-Trail.

Его жена получила доход в 1 млн 26 тыс. 985 рублей. У нее в собственности 28/2304 земельного участка (2 304 кв. м) и полгаража (21,5 кв. м).

А вот у заместителя прокурора области Романа Сигаева доходы снизились, он задекларировал сумму 264 тыс. 79 рублей (за 2018-й - 2 млн 645 тыс. 721). Сигаев владеет половиной квартиры (63,7 кв. м), гаражом (60,3 кв. м) и Kia Sportage.

Жена Романа Сигаева с доходом 411 тыс. 119 рублей имеет в собственности квартиру (36,6 кв. м).