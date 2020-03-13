13.03.2020 | 08:16

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал решение, принятое региональным Законодательным собранием в четверг, 12 марта.

На двадцать восьмой (внеочередной) сессии депутаты подавляющим большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции Российской Федерации, которую предложил Президент РФ Владимир Путин в послании Совету Федерации.

Иван Белозерцев отметил важность того факта, что жители Пензенской области причастны к изменению основного закона страны.

«Президентом Российской Федерации внесены предложения по расширению мер социальной поддержки семей с детьми, материнства и детства. Эти изменения особо сегодня обсуждаются и поддерживаются жителями Пензенского региона», - пояснил Иван Белозерцев.

Он выразил уверенность: в будущем это позволит улучшить демографическую ситуацию в России, что для Пензенской области особенно важно.

«Наши граждане должны быть уверены в защите своих социальных прав и гарантий», - подчеркнул он.

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