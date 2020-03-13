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Политика | Иван Белозерцев: Граждане должны быть уверены в защите своих прав

13.03.2020|08:16
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал решение, принятое региональным Законодательным собранием в четверг, 12 марта.

На двадцать восьмой (внеочередной) сессии депутаты подавляющим большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции Российской Федерации, которую предложил Президент РФ Владимир Путин в послании Совету Федерации.

Иван Белозерцев отметил важность того факта, что жители Пензенской области причастны к изменению основного закона страны.

«Президентом Российской Федерации внесены предложения по расширению мер социальной поддержки семей с детьми, материнства и детства. Эти изменения особо сегодня обсуждаются и поддерживаются жителями Пензенского региона», - пояснил Иван Белозерцев.

Он выразил уверенность: в будущем это позволит улучшить демографическую ситуацию в России, что для Пензенской области особенно важно.

«Наши граждане должны быть уверены в защите своих социальных прав и гарантий», - подчеркнул он.

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Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|13.03.2020 08:24|

Вот только какие граждане и каких прав? Ой Вань, какие акробатики!

Гость|13.03.2020 08:24|

Царя, царя... Ура, товарищи

Гость|13.03.2020 08:27|

Да Мы с таким Губернатором !!! В огонь и воду!!!

Гость|13.03.2020 08:29|

Хороший человек. Честный, порядочный.

Гость|13.03.2020 08:32|

Нефть 33 - вся социальная поддержка накрылась медным тазом

Гость|13.03.2020 08:35|

penzainform.ru писал(a):

Президентом Российской Федерации внесены предложения по расширению мер социальной поддержки семей с детьми, материнства и детства. Эти изменения особо сегодня обсуждаются и поддерживаются жителями Пензенского региона», - пояснил Иван Белозерцев.
а то что скоро не будет европейско суда у нас? че пыль людям в глаза бросаете?

Гость|13.03.2020 08:44|

Новый бред.хватит уже дичь нести.

Гость|13.03.2020 08:46|

Голосуем против Едросовских поправок. Хватит верить жуликам и ворам!

Гость|13.03.2020 08:47|

что жители Пензенской области причастны к изменению основного закона страны.

Без меня меня жинили .

Гость|13.03.2020 08:48|

в будущем это позволит улучшить демографическую ситуацию в России, 

Жена попа вам нарожает .

Гость|13.03.2020 08:52|

Унас губернатор Терешкова?

Гость|13.03.2020 08:53|

Гость|13.03.2020 08:52|

Унас губернатор Терешкова?

Пётр Кузнецов .

Гость|13.03.2020 08:55|

Наши граждане должны быть уверены в защите своих социальных прав и гарантий», - подчеркнул он.

Ваши Единоросы да будут уверены. А граждане России, как были в нищите и ещё ниже падают.

Мотовилов (гость)|13.03.2020 08:55|

Гость писал(a):

Голосуем против Едросовских поправок. Хватит верить жуликам и ворам!
Согласен

Гость|13.03.2020 08:56|

13.03.2020 08:55|

Гость писал(a):

Голосуем против Едросовских поправок. Хватит верить жуликам и ворам!

Согласен

Солидарен, хуже не будет!!!!

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Имя: Гость
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